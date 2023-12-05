Дедалі складніше вижити: окупанти скаржаться, що ЗСУ атакують їх літаками з пінопласту (фото)

Безпілотники літакового типу витриваліші за FPV-дрони й можуть залетіти далі в тил окупантів, але мають і низку недоліків.

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Росіяни почали скаржитися, що Збройні сили України нібито атакують їхні позиції переднього краю літаками-камікадзе, виготовленими з пінопласту. Фото таких безпілотних літальних апаратів опублікували в одному з російських Telegram-каналів.

На фото видно уламки БПЛА літакового типу: це корпус, зроблений із блакитної речовини, схожої на пінопласт, і електронна "начинка". У публікації зазначається, що раніше використання такого типу озброєння було не характерним для українських військових. Тому застосування таких безпілотників поруч із лінією бойового зіткнення може свідчити про те, що в української армії накопичилося достатньо такої техніки для частих атак російських позицій. Російські військові скаржаться, що через удари пінопластових БПЛА вижити на фронті стало дедалі складніше, а лінія бойового зіткнення стає дедалі глибшою, тобто бійці наражаються на небезпеку на більшій відстані від противника.

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Картонні дрони проти літаків РФ: як Україна застосовує сотні БПЛА Сorvo (відео)

У коментарях росіяни розмірковують про переваги та недоліки пінопластових безпілотних літаків. Дехто дійшов висновку, що такі апарати у виробництві виходять економнішими, ніж інші види дронів, адже у них менше моторів і дешевші батареї. З недоліків назвали малу вантажопідйомність, слабку маневреність порівняно з FPV-дронами та складне навчання операторів. Однак, попри це, такий літак може довго планувати, економно витрачаючи заряд батареї, і долітати до цілі, навіть якщо повністю розрядиться.

Російські військові скаржаться, що поблизу лінії бойового зіткнення їх часто почали турбувати нові безпілотники ЗСУ Російські військові скаржаться, що поблизу лінії бойового зіткнення їх часто почали турбувати нові безпілотники ЗСУ

Нагадаємо, на початку вересня ми писали, чим картонні дрони ЗСУ небезпечні для винищувачів ЗС РФ. Через свої технічні можливості картонні безпілотники не можуть підірвати потужні винищувачі, але здатні завдати їм дрібних рваних ушкоджень, через які ті вже не зможуть літати.

Раніше ми писали про те, що дрони Corvo PPDS ідеальні для атаки РФ, оскільки ППО пропускає картонні безпілотники, приймаючи за птахів. БПЛА Corvo PPDS від SYPAQ вдається залишатися невидимими для системи ППО супротивника тому, що радіохвилі інакше взаємодіють з картоном або пінопластом, ніж з металами, з якого виготовлено більшість дронів.