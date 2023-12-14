В Турции создали наземного робота HIRO с ИИ: как он взаимодействует с дронами (фото)

HIRO использует алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения препятствий и имеет функцию автопилота, что позволяет ему работать даже в тесных и закрытых помещениях.

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Турецкая компания Lapis Aerospace Technologies разрабатывает микро-беспилотник для наземного и воздушного наблюдения под названием HIRO. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

По словам заместителя генерального директора компании-производителя, колесный робот оснащен съемным мини-квадрокоптером, который может взлететь, если на его пути возникнет препятствие. Гибридная двигательная платформа использует алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения препятствий и способна работать в тесных и закрытых помещениях благодаря функции автопилота. При столкновении с препятствием, которое невозможно преодолеть с земли, HIRO может направить своего "малыша-дрона", чтобы тот облетел его. Благодаря электрооптическим и инфракрасным датчикам, расположенным как на роботе, так и на беспилотнике, операторы могут делать снимки как в темноте, так и при дневном свете.

Достаточно маленький, чтобы поместиться на ладони, микро-беспилотник для наземного и воздушного наблюдения был разработан турецкой авиационной компанией для выполнения функций наблюдения, особенно в труднодоступных местах. Размер самой большой версии HIRO составляет 28 сантиметров, а размер маленького БПЛА составляет 10-15 сантиметров при весе до 100-150 граммов. Разрабочтик информирует, что беспилотник, который проектировали для нужд военных, будет завершен в первой половине 2024 года.

Разрабочтик информирует, что беспилотник, который проектировали для нужд военных, будет завершен в первой половине 2024 года. Фото: Anadolu Agency Разрабочтик информирует, что беспилотник, который проектировали для нужд военных, будет завершен в первой половине 2024 года. Фото: Anadolu Agency

Напомним, в середине августа 2023 года стало известно, что робот с ИИ может управлять любыми самолетами. Андроида Pibot достаточно посадить в кабину и загрузить данные, а его "мозг" способен запомнить все навигационные карты.

А в марте мы писали о том, что ученые создали робота под управлением ИИ, который сможет действовать, как человек. Беспокоиться не стоит — пока что андроида обучают люди, и он полностью зависит от их знаний и команд.