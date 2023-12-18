3 часа на производство и 300 км полета: украинский БПЛА Cobra уже в строю (фото, видео)

Большим преимуществом ударного дрона является цена, а также отечественная "начинка", что исключает логистические риски. Беспилотник может нести на себе 15 килограмм взрывчатки и эффективно находить позиции противника.

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Ударный беспилотник Cobra украинской разработки, который может преодолеть расстояние в 300 километров, уже находится в строю. Производство одного экземпляра занимает всего три часа. Об этом говорится в материале на сайте BuildingTech.

Корпус дронов Cobra создавался по той же технологии, что и самолеты. Это позволило значительно увеличить их скорость и снизить стоимость, пишут в материале. При этом, несмотря на то, что для производства также используются легкие материалы по типу дерева, пенопласта или композита, украинские инженеры смогли добиться преимущества благодаря использованию клепанной стали.

"Изготовление одного беспилотника занимает всего три часа, что является очень быстрым и эффективным процессом. При этом конструкция беспилотника может быть изменена за несколько дней, чтобы придать ему другие размеры, формы или схемы", — говорится в сообщении.

Особенностью можно считать тот факт, что двигатель, пропеллер и электроника для БПЛА Cobra производятся непосредственно в Украине, а это во-первых снижает стоимость производства, а во-вторых — исключает логистические риски.

В ближайшее время инженеры планируют получить также отечественные датчики, контроллеры, оборудование для связи и навигации.

Беспилотник украинской разработки имеет размах крыльев в три метра, а общая его длина не превышает двух метров. Вес при взлете составляет 40 килограммов, из которых 15 кг — взрывчатка. Запускают его с катапульты.

"Основной функцией беспилотника является уничтожение целей противника, для этого он оснащен мощным двигателем, способным нести боекомплект на расстояние свыше 300 км. Скорость дрона достигает 150 км/ч", — говорится в материале.

Украинский БПЛА Cobra уже выполняет боевые задачи Фото: BuildingTech

К слову, инженеры обещают, что ударный дрон Cobra может работать в автономном режиме и самостоятельно определять маршрут и цель, на которую нужно направиться. Все это значительно снижает вероятность ошибки во время его управления. Соответственно, эффективность в боевых условиях повышается.

Инженер-конструктор Виталий Брызгалов ранее рассказывал, что украинская разработка подобна иранским "Шахедам", только производство обходится значительно дешевле, а процесс изготовления — короче. Себестоимость аппарата — около 2 тысяч долларов.

"Это классическая технология, по которой строились самолеты многие десятки лет. Стальные поверхности, которые заклепками прикреплены к этим поверхностям. По этой технологии можно производить тысячи самолетов в месяц, а по классической технологии для дронов можно сделать 2-5 тыс. в месяц и больше", — рассказывал инженер.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что разработчики раскрыли предназначение украинского дрона Cobra. БПЛА должен вызывать на себя ракеты, чтобы истощать и без того ограниченные запасы россиян. Если же ВС РФ не будут их перехватывать, то Cobra будет сам взрывать военные объекты противника.