Гроза Shahed и конкурент "Мурома": в Украине разработали новую систему наблюдения (фото)

По данным разработчика, комплекс уже активно используется для обнаружения противника, в том числе замечает российские дроны-камикадзе на расстоянии 7 км.

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Компания Compass Engineering разработала инновационное технологическое решения "ЗIР Про" для военных, которое будут использовать для круглосуточного дистанционного наблюдения, контроля и охраны местности. Об этом говорится на сайте производителя, который занимается инженерной инфраструктурой.

Компания предложила техническое решение, которое украинские военные могут использовать для выявления противника. Данный комплекс обеспечивает преимущество перед вражескими системами наблюдения. "ЗIР Про" использует технологии нейросетей и искусственного интеллекта для выявления врагов и может расширять свой потенциал благодаря модульности. Система также может использоваться для целеуказания воздушных, надводных и наземных целей.

Компания предложила техническое решение, которое украинские военные могут использовать для выявления противника

Кроме того, комплекс оснащен оптическим сенсором и тепловизионной камерой последнего поколения для наблюдения в неблагоприятных погодных условиях. Отметим, что одним из последних достижений компании стало обнаружение беспилотников Shahed на расстоянии 7 километров в сложных погодных условиях.

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Комплекс "ЗIР Про" состоит из:

округлой камеры видимого спектра с 50-кратным зумом;

дальномера;

небольшой лазерной подсветки;

округлой камеры инфракрасного спектра c современными детекторами (тепловизор).

Так выглядит устройство для украинских военных отечественного производства ЗИР Про

Более подробные технические характеристики устройства разработчик пока не обнародовал.

Напомним, в конце мая инженеры из Днепра представили первый украинский тепловизор Patriot. Разработчики уверяют, что именно их тепловизоры нужны ВСУ для круглосуточного уничтожения врага, однако у NVECTech уже есть конкурент.

А несколько ранее компания Teledyne FLIR представила улучшенный тепловизор для дронов. С помощью камер Boson+ беспилотники смогут лучше видеть ночью, ведь смогут измерять температуру каждого пикселя.