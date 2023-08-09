Тепловизоры для "Иглы": как волонтеры помогают модернизировать ПЗРК для украинских бойцов

Установка тепловизоров на зенитные комплексы "Игла" предоставляют бойцам ВСУ возможность выполнять боевые задачи ночью, когда противник наносит ракетные удары и атакует беспилотниками.

Related video

Украинские волонтеры предоставили украинским бойцам 100 тепловизоров Guide tk 431 для установки на переносные ЗРК "Игла". Таким образом у украинских защитников появится возможность обнаруживать и сбивать воздушные цели противника и днем и ночью. О модернизации зенитных комплексов рассказали 9 августа эксперты "Милитарного".

В публикации сказано, что установка тепловизоров на ПЗРК "Игла" существенно расширит возможности данного вооружения в условиях регулярных атак российских беспилотников и крылатых ракет. Теперь есть возможность выполнять боевые задачи ночью, что раньше было невозможно.

Отмечается, что волонтеры из команды "Технари" адаптировали тепловизоры для "Иглы", разработав специальные крепления для прицелов, и уже проверили их в деле.

Волонтеры передали украинским военным 100 тепловизоров для ПЗРК

"Прицелы и крепления для них были переданы воинским частям ВМСУ и подразделениям ПВО Воздушного командования "Юг", — говорится в публикации.

При этом было подчеркнуто, что оборудование было предоставлено тем подразделениям, территориально расположенным в южных регионах Украины, через которые постоянно пролетают вражеские ракеты и БПЛА.

Кратко о ПЗРК "Игла"

Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" разработан в 1970-х и предназначен для поражения низколетящих вражеских воздушных целей на догонных и встречных курсах.

Комплекс оснащен ракетой с головкой самонаведения ГСН 9Э435 с двумя каналами приема сигнала, что позволяет ей отделять ложные цели от настоящих.

ПЗРК "Игла"

"Игла" относительно прост в использовании из-за чего стрелку-зенитчику нет необходимости в прохождении серьезной и долгосрочной подготовки.

ТТХ комплекса:

полная масса ПЗРК — 39 кг;

масса боевой части — 1,1 кг;

максимальная дальность — до 5,2 км;

максимальная скорость ракеты — до 2052 км в час.

Ранее Фокус опубликовал мнение украинского военнослужащего Юрия Касьянова относительно украинских систем ПВО. По его словам, одной из причин низкой эффективности борьбы с вражескими ракетами — несвоевременное обнаружение целей.