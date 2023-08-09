Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тепловізори для "Игла": як волонтери допомагають модернізувати ПЗРК для українських бійців

пзрк голка
Фото: Міноборони України | Ілюстративне фото

Встановлення тепловізорів на зенітні комплекси "Игла" надають бійцям ЗСУ можливість виконувати бойові завдання вночі, коли противник завдає ракетних ударів і атакує безпілотниками.

Related video

Українські волонтери надали українським бійцям 100 тепловізорів Guide tk 431 для встановлення на переносні ЗРК "Игла". Таким чином в українських захисників з'явиться можливість виявляти і збивати повітряні цілі противника і вдень і вночі. Про модернізацію зенітних комплексів розповіли 9 серпня експерти "Мілітарного".

У публікації сказано, що встановлення тепловізорів на ПЗРК "Игла" істотно розширить можливості цього озброєння в умовах регулярних атак російських безпілотників і крилатих ракет. Тепер є можливість виконувати бойові завдання вночі, що раніше було неможливо.

Зазначається, що волонтери з команди "Технарі" адаптували тепловізори для "Игла", розробивши спеціальні кріплення для прицілів, і вже перевірили їх у справі.

Волонтери передали українським військовим 100 тепловізорів для ПЗРК Fullscreen
Волонтери передали українським військовим 100 тепловізорів для ПЗРК

"Приціли та кріплення для них були передані військовим частинам ВМСУ та підрозділам ППО Повітряного командування "Південь", — ідеться в публікації.

При цьому було підкреслено, що обладнання було надано тим підрозділам, територіально розташованим у південних регіонах України, через які постійно пролітають ворожі ракети та БПЛА.

Коротко про ПЗРК "Игла"

Переносний зенітний ракетний комплекс "Игла" розроблено в 1970-х і призначено для ураження ворожих повітряних цілей, що летять низько на догонних і зустрічних курсах.

Комплекс оснащений ракетою з головкою самонаведення ГСН 9Е435 із двома каналами прийому сигналу, що дає їй змогу відокремлювати хибні цілі від справжніх.

ПЗРК "Голка" Fullscreen
ПЗРК "Голка"

"Игла" відносно проста у використанні, через що стрільцю-зенітнику нема потреби в проходженні серйозної та довгострокової підготовки.

ТТХ комплексу:

  • повна маса ПЗРК — 39 кг;
  • маса бойової частини — 1,1 кг;
  • максимальна дальність — до 5,2 км;
  • максимальна швидкість ракети — до 2052 км на годину.

Раніше Фокус опублікував думку українського військовослужбовця Юрія Касьянова щодо українських систем ППО. За його словами, однією з причин низької ефективності боротьби з ворожими ракетами є несвоєчасне виявлення цілей