Учит уничтожать "Шахеды" и ракеты: для военных создали VR-тренажер "Чайка" (фото)

Симулятор полностью имитирует и прожектор, который подсвечивает "Шахед", и скорость самого иранского беспилотника, и реальный полет пулеметной очереди, и работу ПЗРК "Иглы" с тепловизором при работе по целям.

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Группа одесских разработчиков "Технари" создала универсальные тренажеры для бойцов противовоздушной обороны под названием "Чайка". Об этом написал руководитель группы инженеров Геннадий Сульдин на своей странице в Facebook в среду, 27 декабря.

Он отметил, что тренажеры позволяют за несколько недель ежедневных занятий повысить навыки ликвидации в темное время суток иранских дронов "Шахед" и крылатых ракет противника из ПЗРК "Игла" и 12.7-милиметровых пулеметов М2 и ДШК почти до максимально возможных для тренируемого.

"Предварительное месячное тестирование в пяти ПВО-шных коллективах доказало высокую эффективность обучения и принесло сугубо положительный фидбек", — написал Сульдин.

Он также добавил, что первые "Чайки" уже отправили в зону боевых действий военным 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Кроме того Геннадий Сульдин добавил, что в феврале 2024 года следует ожидать новую разработку — тренажер, имитирующий огневую атаку из стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

Что собой представляет тренажер "Чайка"

Как написал на своей странице блогер Сергей Наумович, уже протестировавший новую технологическую разработку, "Чайка", — это компьютерный симулятор с системой дополненной реальности. Он полностью имитирует и прожектор, который подсвечивает Shahed, и скорость самого "Шахеда", и реальный полет пулеметной очереди, и работу "Иглы" с тепловизором при работе по целям. Для того чтобы начать тренировочную атаку на беспилотник противника, необходимо надеть VR-очки и начать управлять виртуальным оружием с помощью двух круглых "джойстиков". Тренажер позволяет настроить сценарий боя, а также запрограммировать "под себя" дистанцию к цели и задать другие важные параметры.

"Я лично несколько недель назад уже попробовал "сбивать" Шахеды и ракеты с помощью тренажера с системой дополненной реальности. Сбил несколько виртуальных ракет из "Иглы", но ни одного "Шахеда" из пулемета, потому что это реально сложно", — написал Сергей Наумович.

Он также выразил мнение, что обучение и повышение квалификации военных с помощью такого отечественного тренажера — это пока оптимальный вариант решения проблемы тренировок бойцов мобильных групп ПВО.

"Как тренировать мобильные группы сбивать, например, "Шахеды" из пулемета? В принципе можно делать подобные беспилотники и сбивать их в качестве учебных целей на полигонах. Но тренировка такая будет стоить очень дорого. Также неизвестно когда появятся такие БПЛА. То есть и по времени это растянется очень сильно", — отметил блогер.

Тренажер позволяет настроить сценарий боя, а также запрограммировать "под себя" дистанцию к цели и задать другие важные параметры Фото: Сергей Наумович/ Telegram

Напомним, в ноябре армия испытала роботизированную ПВО, которая "выскакивает" из контейнера и сбивает дроны. Такую защитную башню легко перевозить с места на место и она может уничтожать даже легкую бронетехнику.

А в октябре мы писали о том, как украинские военные переоборудовали американские AIM-9M на ракеты "земля-воздух". Они были выведены из эксплуатации и модифицированы с целью их использования для земных запусков в интересах украинских вооруженных сил и систем ПВО.