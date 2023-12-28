Вчить знищувати "Шахеди" і ракети: для військових створили VR-тренажер "Чайка" (фото)

Симулятор повністю імітує і прожектор, який підсвічує "Шахед", і швидкість самого іранського безпілотника, і реальний політ кулеметної черги, і роботу ПЗРК "Ігли" з тепловізором під час роботи по цілях.

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Група одеських розробників "Технарі" створила універсальні тренажери для бійців протиповітряної оборони під назвою "Чайка". Про це написав керівник групи інженерів Геннадій Сульдін на своїй сторінці у Facebook у середу, 27 грудня.

Він зазначив, що тренажери дають змогу за кілька тижнів щоденних занять підвищити навички ліквідації в темну пору доби іранських дронів "Шахед" і крилатих ракет супротивника з ПЗРК "Голка" та 12.7-міліметрових кулеметів М2 і ДШК майже до максимально можливих для того, хто тренується.

"Попереднє місячне тестування в п'яти ППО-шних колективах довело високу ефективність навчання і принесло суто позитивний фідбек", — написав Сульдін.

Він також додав, що перші "Чайки" вже відправили в зону бойових дій військовим 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Крім того, Геннадій Сульдін додав, що в лютому 2024 року слід очікувати на нову розробку — тренажер, що імітує вогневу атаку зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Що собою являє тренажер "Чайка"

Як написав на своїй сторінці блогер Сергій Наумович, який уже протестував нову технологічну розробку, "Чайка" — це комп'ютерний симулятор із системою доповненої реальності. Він повністю імітує і прожектор, який підсвічує Shahed, і швидкість самого "Шахеда", і реальний політ кулеметної черги, і роботу "Голки" з тепловізором під час роботи по цілях. Для того, щоб почати тренувальну атаку на безпілотник противника, необхідно вдягнути VR-окуляри й почати керувати віртуальною зброєю за допомогою двох круглих "джойстиків". Тренажер дає змогу налаштувати сценарій бою, а також запрограмувати "під себе" дистанцію до цілі та задати інші важливі параметри.

"Я особисто кілька тижнів тому вже спробував "збивати" Шахеди та ракети за допомогою тренажера з системою доповненої реальності. Збив кілька віртуальних ракет з "Голки", але жодного "Шахеда" з кулемета, бо це реально складно", — написав Сергій Наумович.

Він також висловив думку, що навчання та підвищення кваліфікації військових за допомогою такого вітчизняного тренажера — це наразі оптимальний варіант розв'язання проблеми тренувань бійців мобільних груп ППО.

"Як тренувати мобільні групи збивати, наприклад, "Шахеди" з кулемета? У принципі можна робити подібні безпілотники та збивати їх як навчальні цілі на полігонах. Але тренування таке коштуватиме дуже дорого. Також невідомо коли з'являться такі БПЛА. Тобто і за часом це розтягнеться дуже сильно", — зазначив блогер.

Тренажер дає змогу налаштувати сценарій бою, а також запрограмувати "під себе" дистанцію до цілі та задати інші важливі параметри Фото: Сергій Наумович/ Telegram

Нагадаємо, у листопаді армія випробувала роботизовану ППО, яка "вискакує" з контейнера і збиває дрони. Таку захисну вежу легко перевозити з місця на місце і вона може знищувати навіть легку бронетехніку.

А в жовтні ми писали про те, як українські військові переобладнали американські AIM-9M на ракети "земля-повітря". Вони були виведені з експлуатації та модифіковані з метою їх використання для земних запусків в інтересах українських збройних сил і систем ППО.