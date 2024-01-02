"Ковровая бомбардировка": дрон ВСУ Backfire "поздравил" оккупантов на Херсонщине (видео)

Россияне оценили силу и мощь украинского дрона-бомбардировщика и уже мечтают получить похожие беспилотники.

Related video

Украинские военные устроили "ковровую бомбардировку" позиций российских оккупантов на Херсонщине с помощью дрона Backfire. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука во вторник, 2 января.

Атаку совершили бойцы подразделения аэроразведки "Angry Birds". На видеокадрах видно, как беспилотный летательный аппарат на довольно большой скорости пролетает над позициями российских оккупантов, сбрасывая на места дислокации личного состава, военную технику и склады БК кассетные боеприпасы. Это ударный дрон способен успешно поражать намеченные оператором цели за счет того, что действие систем РЭБ противника практически не влияет на него.

"Много, очень много новогодних подарков для п*тушков из соседней страны", — подписали кадры сами военные в Facebook.

Россияне в свою очередь уже отреагировали на применение украинскими защитниками отечественного ударного дрона. В одном из Telegram-каналов, который освещает вторжение ВС РФ в Украину, противник пожаловался, что бойцы ВСУ впервые использовали новый дрон с возможностью сброса большого количества кассетных боеприпасов.

"Надеемся, в ближайшее время наши дроноделы займутся разработкой и созданием похожих машин", — написали россияне.

Фото: Скриншот

Что известно об украинском БПЛА Backfire

Backfire характеризуется полной автономной работой. Благодаря этому он не имеет никакого канала связи, который бы передавал информацию туда или обратно, его не видят вражеские средства РЭБ. Когда дрон готовят к полету, в него "загружают" программу-миссию. Беспилотник следует указанным в ней маршруту и координатам, поражает цель и возвращается назад. Причем точка, в которую он летит после выполнения задания, не всегда может совпадать с исходной, а это помогает обезопасить оператора, поскольку противнику сложнее вычислить его местоположение.

Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.

Технические характеристики ударного БПАК Backfire

радиус действия — до 55 км;

размах крыльев — 3 м;

взлетный вес — 14 кг;

составляющие — три БПЛА, станция наземного управления, система запуска, комплект запасных частей;

тип миссии — автономная;

полезная нагрузка — две бомбы по 2 кг.,

тип — ударный дрон;

цели поражения — пункты управления, техника, личный состав.

Напомним, несколько ранее ВСУ рассказали об успехах дронов Backfire за год работы. Беспилотники Backfire К-1 недавно допустили к эксплуатации Силами обороны, а разработчики начали мелкосерийное производство, попутно улучшая конструкцию.

Также мы писали о том, что во второй половине ноября в Минцифры рассказали о завершении испытаний дрона Backfire. По словам министра цифровой трансформации Федорова, осталось пройти несколько шагов, чтобы новый ударный дрон начали официально покупать для ВСУ. Производители готовы к серийному производству.