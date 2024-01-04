Без хвостовых рулей и закрылков: в США начали создавать уникальный самолет X-65

Американские специалисты считают, что активное управление потоком позволит улучшить характеристики самолета путем отказа от компонентов, которые увеличивают вес и делают конструкцию более сложной.

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DARPA и компания Aurora Flight Sciences приступили к созданию первого полномасштабного самолета X-65 для демонстрации нового метода управления полетом, в котором не используются внешние движущиеся части. Об этом сообщает медиа Defense Mirror.

Проект X-65 является частью программы CRANE (Контроль революционных самолетов с новыми эффекторами), разработанной DARPA. Весьма большая часть существующих самолетов управляется с помощью движущихся поверхностей, таких как рули, закрылки, элеваторы и элероны. Однако программой CRANE предусматривается полный отказ от таких элементов управления и создание самолета, который будет полностью управляться струями сжатого воздуха, изменяющими потоки воздуха над самолетом в полете.

С целью минимизации риска в первый демонстрационный образец X-65 будут установлены как обычные подвижные поверхности управления, так и активные приводы управления потоком (AFC), то есть струи сжатого воздуха. Это позволит расширить понимание того, как AFC может заменить традиционные механизмы управления. За счет установки датчиков можно будет отслеживать эффективность AFC по сравнению с традиционными элементами управления и использовать полученные данные для лучшего понимания, как AFC может изменить будущие военные и коммерческие воздушные суда.

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X-65 будет иметь размах крыльев длиной 30 футов (9 метров) и весить около 7000 фунтов (3200 килограммов), что приближает его размеры к учебному самолету T-38, используемому астронавтами и вооруженными силами США. Планируется, что X-65 сможет развивать скорость до 0,7 Маха, что делает его результаты летных испытаний непосредственно применимыми для реального проектирования самолетов.

X-65 также будет обладать модулярной конструкцией, позволяющей менять местами крылья и системы активного управления потоками, что даст возможность проводить дополнительные испытания после завершения программы CRANE. Ожидается, что проект X-65 будет завершен и представлен в начале 2025 года.

Напомним, в июле 2023 года мы писали о том, что США создают продвинутый VTOL-дрон для военных. Согласно контракту, беспилотник должен летать более 20 часов на расстоянии до 186 км и поднимать 27 кг полезной нагрузки.

А в конце июля 2021 года СМИ также сообщали, что в США представили концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot. В рамках программы планируется, что БПЛА смогут вести бои вдали от самолетов с пилотами, что сделает миссии безопаснее.