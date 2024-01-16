Уникальный дрон-хищник обманет врага: что особенного в БПЛА Evolution Eagle (видео)

Беспилотник очень похож на живую птицу, умеет парить в воздухе и подкрадываться абсолютно бесшумно.

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Дрон Evolution Eagle вполне может заинтересовать разведчиков, потому что он выглядит, как настоящий орел. БПЛА с дистанционным управлением производится голландской компанией Guard From Upper, передает Newatlas.

Ранее в Guard From Upper тренировали настоящих хищных птиц для перехвата враждебных дронов. А теперь создали их "аналог". Беспилотник Evolution Eagle того же размера, формы и цвета, что и настоящий орел. Он приводится в движение двумя пропеллерами, расположенными в передней части крыльев, и управляется закрылками, расположенными вдоль задней части крыльев и хвоста.

В отличие от некоторых других дронов, имитирующих птиц, крылья этой модели остаются неподвижными. Если бы дрон взмахивал крыльями, он бы еще больше походил на орла, но такая конструкция довольно сложна да и аккумулятор бы садился быстрее.

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Беспилотник Evolution Eagle может парить на восходящих потоках теплого воздуха, как настоящий орел. Это не только экономит заряд батареи, но и позволяет оператору временно отключать двигатели для устранения шума пропеллеров.

Дрон управляется дистанционно в режиме реального времени при помощи бортовой камеры FPV (вид от первого лица). В отсеке для полезной нагрузки в задней части можно разместить другое оборудование, такое как тепловизионная камера, картографическая камера или система противодействия дронам.

Когда Evolution Eagle не используется, его разбирают и упаковывают в кейс. Сообщается, что устройство можно собрать всего за 3 минуты, а затем запустить вручную.

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