Унікальний дрон-хижак обдурить ворога: що особливого в БПЛА Evolution Eagle (відео)

Безпілотник дуже схожий на живого птаха, вміє ширяти в повітрі та підкрадатися абсолютно безшумно.

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Дрон Evolution Eagle цілком може зацікавити розвідників, бо він має вигляд, як справжній орел. БПЛА з дистанційним керуванням виробляється голландською компанією Guard From Upper, передає Newatlas.

Раніше в Guard From Upper тренували справжніх хижих птахів для перехоплення ворожих дронів. А тепер створили їхній "аналог". Безпілотник Evolution Eagle того ж розміру, форми та кольору, що й справжній орел. Він приводиться в рух двома пропелерами, розташованими в передній частині крил, і управляється закрилками, розташованими вздовж задньої частини крил і хвоста.

На відміну від деяких інших дронів, що імітують птахів, крила цієї моделі залишаються нерухомими. Якби дрон змахував крилами, він би ще більше був схожий на орла, але така конструкція досить складна та й акумулятор би сідав швидше.

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Безпілотник Evolution Eagle може парити на висхідних потоках теплого повітря, як справжній орел. Це не тільки економить заряд батареї, а й дає змогу оператору тимчасово відключати двигуни для усунення шуму пропелерів.

Дрон керується дистанційно в режимі реального часу за допомогою бортової камери FPV (вид від першої особи). У відсіку для корисного навантаження в задній частині можна розмістити інше обладнання, таке як тепловізійна камера, картографічна камера або система протидії дронам.

Коли Evolution Eagle не використовується, його розбирають і упаковують у кейс. Повідомляється, що пристрій можна зібрати всього за 3 хвилини, а потім запустити вручну.

Раніше ми писали про те, як працює і на що здатний найсекретніший стелс-дрон у світі. БПЛА 5GAT створений для імітації китайського винищувача J-20 і російського Су-57. Американські військові використовуватимуть його як мішень.