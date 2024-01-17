"Первый такой случай": дрон спас украинских военных, протаранив БПЛА оккупантов (видео)

Российские войска хотели устроить бомбардировку позиций, но оператор ВСУ навязал воздушную дуэль и вышел из нее победителем.

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Российский и украинский дроны устроили настоящую "битву беспилотников" возле поселка Невельское Донецкой области, в которой победил коптер Вооруженных сил Украины. Соответсвующее кадры опубликовали в Telegram-канале WarArchive во вторник, 16 января.

Воздушный бой между двумя БПЛА состоялся 15 января в районе, где боевые задачи выполняли военные 9-го отдельного мотопехотного батальона теробороны "Винницкие скифы" и бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. На видеокадрах видно, как дрон ВС РФ с системой сброса боеприпасов завис над позициями украинских военных, готовясь скинуть на них гранату. Но его опередил украинский беспилотник, оператор которого направил свою технику прямо на дрон российских оккупантов, после чего последний упал и взорвался, не причинив вреда украинским воинам.

Поселок Невельское на карте Украины Фото: Скриншот

"Войны коптеров. Наш дрон берет на таран российский. Тот в свою очередь был снаряжен сбросом. На моей памяти это первый такой случай", — подписал администратор Telegram-канала опубликованное видео.

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Отметим, что по состоянию на сейчас обстановка в Донецкой области остается напряженной. По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска достигли незначительных успехов в районе Бахмута. Они продолжают позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе. По геолокационным кадрам, российские войска немного продвинулись к северу от Клещеевки. Позиционные бои также продолжаются вблизи Веселого, Верхнекаменского, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. В районе трассы Хромовое — Часов Яр действуют подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, а на направлении Бахмута — оккупанты из подразделения "Рысь". Аналитики недавно зафиксировали эти успехи россиян в своем ежедневном отчете.

Напомним, в конце ноября 2023 года пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли. Пилот украинского БПЛА, работая со своим дроном в небе, заметил в воздушном пространстве российский беспилотник-разведчик, который корректировал огонь артиллерии ВС РФ. Боец ВСУ принял решение уничтожить вражеского наводчика единственным доступным способом — воздушным тараном.

Также мы писали о том, что дрон ВС РФ разбился, пытаясь атаковать украинский БПЛА. Российские военные по собственной глупости потеряли беспилотник стоимостью $2,9 тыс.