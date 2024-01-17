"Перший такий випадок": дрон врятував українських військових, протаранивши БПЛА окупантів (відео)

Російські війська хотіли влаштувати бомбардування позицій, але оператор ЗСУ нав'язав повітряну дуель і вийшов із неї переможцем.

Related video

Російський і український дрони влаштували справжню "битву дронів" біля селища Невельське Донецької області, в якій переміг коптер Збройних сил України. Відповідні кадри опублікували в Telegram-каналі WarArchive у вівторок, 16 січня.

Повітряний бій між двома БПЛА відбувся 15 січня в районі, де бойові завдання виконували військові 9-го окремого мотопіхотного батальйону тероборони "Вінницькі скіфи" та бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. На відеокадрах видно, як дрон ЗС РФ із системою скидання боєприпасів завис над позиціями українських військових, готуючись скинути на них гранату. Але його випередив український безпілотник, оператор якого спрямував свою техніку прямо на дрон російських окупантів, після чого останній упав і вибухнув, не заподіявши шкоди українським воїнам.

Селище Невельське на карті України Фото: Скриншот

"Війни коптерів. Наш дрон бере на таран російський. Той у свою чергу був споряджений скиданням. На моїй пам'яті це перший такий випадок", — підписав адміністратор Telegram-каналу опубліковане відео.

Важливо

"Фатальний результат": дрон ЗСУ не вибухнув, але все одно знищив техніку РФ (відео)

Зазначимо, що станом на зараз обстановка в Донецькій області залишається напруженою. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Вони продовжують позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі. За геолокаційними кадрами, російські війська трохи просунулися на північ від Кліщіївки. Позиційні бої також тривають поблизу Веселого, Верхньокам'янського, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. У районі траси Хромове — Часів Яр діють підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії, а в напрямку Бахмута — окупанти з підрозділу "Рись". Аналітики нещодавно зафіксували ці успіхи росіян у своєму щоденному звіті.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. Пілот українського БПЛА, працюючи зі своїм дроном у небі, помітив у повітряному просторі російський безпілотник-розвідник, який коригував вогонь артилерії ЗС РФ. Боєць ЗСУ прийняв рішення знищити ворожого навідника єдиним доступним способом — повітряним тараном.

Також ми писали про те, що дрон ЗС РФ розбився, намагаючись атакувати український БПЛА. Російські військові з власної дурості втратили безпілотник вартістю $2,9 тис.