"Страшная штука": как БПЛА с машинным зрением изменят ход войны с Россией

Дроны с системой самозахвата цели — довольно затратная технология, но оккупанты готовы в нее инвестировать, так как БПЛА с машинным зрением в разы точнее поражают свои цели.

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Дроны с машинным зрением, которые уже начали применять российские оккупанты, способны радикально изменить ситуацию на фронте и в разы увеличить количество эффективных вылетов. О преимуществах и недостатках этой технологии в беспилотниках рассказал специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Фокусу.

Как отметил эксперт, преимущество использования элементов машинного зрения заключается в том, что пилоту достаточно поднять БПЛА и довести до определенной зоны, а потом указать цель, образно говоря, квадратиком на планшете, и дальше дрон сам до нее долетит. Это, в свою очередь, значит, что защита РЭБ-куполов станет неэффективной.

Еще одно преимущество этой технологии состоит в том, что дрон сможет захватить цель, которая быстро движется, и поразить ее с большей вероятностью. Кроме того с развитием систем самонаведения с машинным зрением больше не потребуются опытные пилоты БПЛА.

"Они (операторы дронов, — ред.), конечно, останутся, их мастерство пригодится для уничтожения каких-то уникальных объектов: антенн, видеокамер, но большинство целей сможет поразить самый обыкновенный пехотинец после короткого курса обучения. Ему достаточно уметь зарядить, взлететь, подлететь к цели и указать ее", — сказал Сергей "Флэш".

Кроме того машинное зрение позволит FPV-дронам летать на большие расстояния, ведь потеря связи, которая всегда происходит у земли, теперь не страшна. Даже если видеокартинка с дрона пропадет — он все равно долетит.

В свою очередь россияне, видя и понимая преимущества беспилотников с машинным зрением, уже начали их использовать в зоне боевых действий в Украине. Сергей Бескрестнов рассказал, военные видели своими глазами применение таких систем россиянами на одном из южных направлений и зафиксировали три факта полета таких дронов. Других пока не наблюдали, и непонятно, то ли это уже большая серия, то ли первые эксперименты. Так или иначе, на фронте такая система была опознана.

Определить тот факт, что противник использовал БПЛА с системой самонаведения оказалось достаточно просто: специалисты в сфере радиотехнологий перехватили изображение с российских беспилотников.

"Мы четко увидели, как дрон летел на цель, как оператор указал ему эту цель, как дрон захватил ее и удерживал. То есть, это очень страшная штука, она радикально увеличит количество эффективных вылетов и изменит ситуацию на фронтах. Естественно, технология увеличит стоимость дрона, думаю, примерно в два раза. Как мы видим, россияне идут на такие расходы, они их не пугают", — объяснил Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Эксперт также добавил, что в Украине также есть команды, которые находятся практически на финальной стадии внедрения и серийного производства беспилотников с машинным зрением. Более того, с этой целью Министерство обороны проводит хакатон, который состоится через пару недель. Туда как раз приглашают команды, работающие над технологиями машинного зрения, чтобы они представили свои продукты и показали, на какой они сейчас стадии.

Напомним, несколькими днями ранее мы писали о том, что это за технология, и есть ли FPV-дроны с машинным зрением в Украине. Технология машинного зрения уже была на гражданских дронах DJI под названием Active Track, но ее вряд ли интегрируют на максимально дешевый FPV-дрон. Также машинное зрение существует на более сложных беспилотниках. Например, на польском дроне-камикадзе Warmate.

Также в начале января стало известно, что оккупанты уже используют на фронте FPV-дроны с самозахватом цели. По словам украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", эффективность модернизированных систем в разы выше, чем у обычных. Эти дроны невозможно подавить при помощи "купола" РЭБ, управлять устройством может и начинающий пилот.