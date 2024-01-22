Дроны научат вылетать из-под воды и атаковать цели в небе: что придумали в ВМС США

Беспилотники типа SLUAS на базе Switchblade Blackwing будут запускаться прямо с подлодок и передавать на суда данные о том, что творится на поверхности океана и в небе.

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Военно-морские силы США испытают новую систему, позволяющую запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на основе Switchblade Blackwing прямо с подводных лодок для проведения разведки и наведения на цель. Подробности передает Warrior maven.

Система спроектирована таким образом, чтобы через толщу воды выйти на поверхность и набрать высоту. В отчете, опубликованном Центром подводных боевых действий ВМФ, "Беспилотная воздушная система подводного базирования" (SLUAS) описывается как 1,8-килограммовый 48-сантиметровый беспилотный датчик, запускаемый из-под воды в контейнере через сигнальный эжектор.

Дело в том, что гидролокаторов, перископа и средств радиоэлектронной борьбы недостаточно — уровень ситуационной осведомленности на подлодках относительно низкий. Грег Уолш, технический руководитель программы SLUAS, полагает, что за счет дронов-датчиков возможности подлодок удастся расширить, в том числе за счет использования радиочастотных каналов передачи данных.

Компания Sparton разработала новое программное обеспечение для создания многодоменной подводно-надводно-воздушной сети "связанных" узлов, способных собирать и передавать данные под поверхность океана на глубины, до которых иные каналы связи не могут достать. За работу системы SLUAS в целом отвечает Elbit America. Стоит отметить, что cистема является элементом беспилотника Switchblade Blackwing производства AeroVironment. Как она будет работать, можно посмотреть здесь.

Подводная лодка получит узел воздушного наведения в виде SLUAS и позволит "видеть" и/или "нацеливаться" на надводный корабль противника. В будущем подлодки смогут запускать дрон SLUAS, а затем снова погружаться в воду, пока дрон выполняет свою миссию по наблюдению. По завершении миссии, беспилотник вернется на борт лодки в заранее определенное время и в заранее определенном месте, — там где судно сможет поднять на поверхность свою антенну.

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Уничтожение до запуска: новая стратегия борьбы с дронами

На данный момент подводная лодка должна находиться под поверхностью воды, не слишком глубоко, чтобы поддерживать постоянную связь с БПЛА, однако компании-разработчики Elbit America и Sparton намерены создать новое поколение подводных систем связи, чтобы передавать данные на глубину. Пока что инженеры сталкиваются с проблемой задержки передачи информации, но уже работают над радиочастотно-акустическим "интерфейсом", который позволит радиочастотным сигналам переходить в гидролокатор, чтобы подводные акустические сигналы могли передавать данные с воздушных дронов на большую глубину. Кроме прочего, за счет такого интерфейса подложке не придется подниматься на поверхность, оставаясь скрытой от врага и занимая тактически выгодные позиции.

Стоит отметить, что датчик для дрона разрабатывается в рамках программы ВМС США Project Overmatch и будет частью интегрированной многодоменной системы "воздух-море-над водной-под водой", способной передавать детали о цели, информацию с других сенсоров, а также усовершенствует командование и контроль в ходе морского боя, работая в режиме реального времени. Помимо прочего, приложения Project Overmatch должны будут существенно сократить время "датчик-стрелок", повысить летальность и ускорить атаки за счет молниеносной обработки информации.

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