Дрони навчать вилітати з-під води й атакувати цілі в небі: що придумали у ВМС США

Безпілотники типу SLUAS на базі Switchblade Blackwing запускатимуться прямо з підводних човнів і передаватимуть на судна дані про те, що діється на поверхні океану і в небі.

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Військово-морські сили США випробують нову систему, що дає змогу запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА) на основі Switchblade Blackwing прямо з підводних човнів для проведення розвідки і наведення на ціль. Подробиці передає Warrior maven.

Система спроектована таким чином, щоб через товщу води вийти на поверхню і набрати висоту. У звіті, опублікованому Центром підводних бойових дій ВМФ, "Безпілотна повітряна система підводного базування" (SLUAS) описується як 1,8-кілограмовий 48-сантиметровий безпілотний датчик, що запускається з-під води в контейнері через сигнальний ежектор.

Річ у тім, що гідролокаторів, перископа і засобів радіоелектронної боротьби недостатньо — рівень ситуаційної обізнаності на підводних човнах відносно низький. Грег Волш, технічний керівник програми SLUAS, вважає, що завдяки дронам-датчикам можливості підводних човнів вдасться розширити, зокрема завдяки використанню радіочастотних каналів передачі даних.

Компанія Sparton розробила нове програмне забезпечення для створення багатодоменної підводно-надводно-повітряної мережі "пов'язаних" вузлів, здатних збирати і передавати дані під поверхню океану на глибини, до яких інші канали зв'язку не можуть дістати. За роботу системи SLUAS загалом відповідає Elbit America. Варто зазначити, що система є елементом безпілотника Switchblade Blackwing виробництва AeroVironment. Як вона працюватиме, можна подивитися тут.

Підводний човен отримає вузол повітряного наведення у вигляді SLUAS і дасть змогу "бачити" та/або "націлюватися" на надводний корабель супротивника. У майбутньому підводні човни зможуть запускати дрон SLUAS, а потім знову занурюватися у воду, поки дрон виконує свою місію зі спостереження. Після завершення місії, безпілотник повернеться на борт човна в заздалегідь визначений час і в заздалегідь визначеному місці, — там де судно зможе підняти на поверхню свою антену.

Важливо

Знищення до запуску: нова стратегія боротьби з дронами

Наразі підводний човен має перебувати під поверхнею води, не надто глибоко, щоб підтримувати постійний зв'язок із БПЛА, проте компанії-розробники Elbit America і Sparton мають намір створити нове покоління підводних систем зв'язку, щоб передавати дані на глибину. Поки що інженери стикаються з проблемою затримки передавання інформації, але вже працюють над радіочастотно-акустичним "інтерфейсом", який дасть змогу радіочастотним сигналам переходити в гідролокатор, щоб підводні акустичні сигнали могли передавати дані з повітряних дронів на велику глибину. Крім іншого, за рахунок такого інтерфейсу підкладці не доведеться підніматися на поверхню, залишаючись прихованою від ворога і займаючи тактично вигідні позиції.

Варто зазначити, що датчик для дрона розробляють у рамках програми ВМС США Project Overmatch, і він буде частиною інтегрованої багатодоменної системи "повітря-море-над водою-під водою", яка здатна передавати деталі про ціль, інформацію з інших сенсорів, а також удосконалить командування і контроль під час морського бою, працюючи в режимі реального часу. Крім іншого, додатки Project Overmatch мають істотно скоротити час "датчик-стрілок", підвищити летальність і прискорити атаки завдяки блискавичній обробці інформації.

Раніше ми писали про те, що в РФ заявили про створення реактивної копії дрона Shahed з машинним зором. Апарат буде оснащений фугасною бойовою частиною вагою 16 кг, а використовувати його будуть, як псевдокрилату ракету — хибну ціль для відволікання засобів ППО.