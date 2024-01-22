Знищення до запуску: нова стратегія боротьби з дронами

Нове покоління безпілотників, оснащених штучним інтелектом, почне об'єднуватися у великі групи, щоб придушувати стаціонарні та мобільні військові позиції за допомогою тактики "рою". Захищати кожну ціль, відстрілюючи дрони по одному, технічно складно, дорого і неефективно. Найкращий підхід до боротьби із загрозою рою дронів, що виникає, — знищувати ворожі безпілотники на місці їх запуску.

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Супротивники Америки, включно з державними і недержавними структурами, розробили креативні способи використання дешевих, доступних у продажу і легко озброєних дронів для вбивства супротивників, знищення танків, раптових атак, контрабанди наркотиків і навіть повітряних боїв. Зовсім недавно екстремістські угруповання, включно з хуситами в Ємені, використовували безпілотники для нападу на комерційні судна в Червоному морі. Поширення технології безпілотників означає, що держави, а також терористичні організації і "вовки-одинаки" тепер можуть здійснювати атаки практично безкарно. Це охоплює напади на американські збройні сили, дислоковані за кордоном, перешкоджання комерційним інтересам Америки на суші, морі та в повітрі, і навіть атаки на найважливіші об'єкти інфраструктури та населені пункти на території США.

Фокус переклав статтю Кейтлін Лі та Пола Лушенка про новий спосіб боротьби з безпілотниками.

У відповідь на цю кризу поширення безпілотників уряд США переважно зосередився на стратегії збиття "після запуску". Цей підхід ґрунтується на ураженні тактичних безпілотників уже на шляху до цілі за допомогою різних точкових і стаціонарних засобів захисту – стрілецької зброї, сіток-пасток, осліплюючих лазерів, глушників частот і навіть інших безпілотників. Саме такий підхід підхід відображений у Плані дій адміністрації щодо боротьби з безпілотними авіаційними системами всередині країни, а також у Стратегії Міністерства оборони щодо боротьби з малими безпілотними авіаційними системами, які здебільшого зосереджені на технологіях зниження шкоди.

Однак наші дослідження показують, що стратегія "після запуску" занадто відстала від життя. Вона поступається ініціативою противникам Америки і вимагає витрачання дорогих боєприпасів, які не призначені для боротьби з безпілотниками. Ця проблема буде тільки посилюватися, коли нове покоління безпілотників, оснащених штучним інтелектом, почне об'єднуватися у великі групи, щоб долати стаціонарні та мобільні військові позиції за допомогою тактики "рою". Захищати кожну ціль, відстрілюючи дрони по одному, швидше за все, буде технічно складно, дорого і неефективно. Нещодавні атаки безпілотників хуситів у Червоному морі є наочним доказом того, що нинішні спеціальні й тактичні заходи Америки проти цих недорогих і простих у використанні можливостей не працюють. Це не означає, що зусилля з пом'якшення наслідків нічого не варті – використання мікрохвильової енергії для дезорієнтації та ураження безпілотників особливо перспективне. Але це лише частина рішення.

Захищати кожну ціль, відстрілюючи дрони по одному, найімовірніше, буде технічно складно, дорого і неефективно Фото: Міністерство оборони Великобританії

На нашу думку, найкращий підхід до боротьби із загрозою "рою дронів" – це цілісна наступальна стратегія боротьби з дронами, яка знищує ворожі безпілотники на місці їхнього запуску. Об'єднане управління з боротьби з БПЛА армії США, виступаючи в ролі виконавчого агента всіх об'єднаних сил, повинно дотримуватися "загального" підходу, що дає змогу реалізувати стратегію боротьби з безпілотниками "до запуску", яку можна адаптувати до всіх класів безпілотників. Ця нова стратегія має бути спрямована не тільки на атаки безпілотників, а й на мережі, що стоять за ними. Такий підхід вимагатиме від американських чиновників нового мислення, заснованого на досвіді та знаннях Командування спеціальних операцій США в боротьбі з терористичними мережами, яке сфокусоване на ранньому і проактивному втручанні, щоб зруйнувати трансрегіональні мережі, що забезпечують атаки дронів по всьому світу. Перехід до стратегії "до запуску" потребуватиме проведення різних заходів, зокрема небойових, але, можливо, включатиме і бойові операції з перехоплення за наявності політичної волі для проведення операцій у чутливих і небезпечних районах.

Ці мережі характеризуються відмінностями в технологіях безпілотників, у тому, як безпілотники використовуються державами, недержавними суб'єктами і одинаками, а також потенційною можливістю цих суб'єктів навчатися один в одного. Міжнародні режими, спрямовані на припинення поширення безпілотників, найімовірніше, матимуть справу з труднощами, оскільки технологічні та недорогі безпілотники поширюються серед різних ворогів Америки по всій земній кулі. Але дипломатичні, військові та економічні інструменти, спрямовані на знищення глобальних мереж безпілотників задовго до того, як вони зможуть атакувати США в самій країні та за кордоном, допоможуть впоратися зі зростанням загрози безпілотників.

Природа глобальних мереж безпілотників у нову епоху

Пропонована нами стратегія протидії БПЛА до запуску починається з оцінки поширення безпілотників у світі. Хоча раніше безпілотники були прерогативою промислово розвинених країн, таких як Франція і США, тепер це вже не так. Терористичні організації, включно з ХАМАС у Газі та хуситами в Ємені, тепер вважають за краще використовувати озброєні безпілотники. Дійсно, міжнародний ринок безпілотників насичений комерційно доступними і легко озброюваними дронами, такими як комерційні DJI китайського виробництва, а також дронами військового класу, включно з турецькими TB-2 Bayraktar та іранськими безпілотниками серії Shahed. Нова ера безпілотників стирає колишні відмінності між технологіями військових і комерційних дронів, а також між операційними концепціями, організаційними структурами, закупівлями і виробництвом дронів державними і недержавними суб'єктами.

Нова ера безпілотників стирає колишні відмінності між технологіями військових і комерційних дронів Фото: Facebook / ВМС ЗС України

По-перше, формується "перехресний ринок" безпілотних технологій, який поєднує в собі найкращі зразки військових і комерційних технологій. Технології військового класу, що, як правило, мають більшу дальність, корисне навантаження і точність, зосереджені у провідних експортерів безпілотників (Китай, Іран і Туреччина). У цих безпілотниках, таких як китайський Wing Loong, іранський Shahed або турецький TB-2, використовуються недорогі технології подвійного призначення. Але вони також вимагають такого ступеня системної інтеграції, яку ще не освоїли середні держави, недержавні суб'єкти і невеликі комерційні компанії. Проте слабкі суб'єкти швидко вчаться, отримуючи доступ до дедалі потужніших комерційних і військових технологій.

Наприклад, повідомляється, що хусити змогли створити прості литі склопластикові корпуси іранських безпілотників, тож, коли 2021 року доступ до безпілотників іранського виробництва припинився через мирні переговори й ембарго, місцева промислова база в Ємені все ще була спроможна відтворити аеродинамічне шасі безпілотника. Під час конфлікту з Вірменією 2020 року через Нагірний Карабах Азербайджан також зміг використати просту автоматику у вигляді програмного забезпечення автопілота для переобладнання радянських кукурузників Ан-2 на дрони-камікадзе з одностороннім керуванням. Азербайджан використовував ці баражуючі боєприпаси для обману систем ППО Вірменії, що, на думку аналітиків, допомогло переломити хід війни на користь Азербайджану.

По-друге, нові операційні концепції та організаційні структури також стирають межі між державними та недержавними суб'єктами. Хоча війна в Україні зробила популярним твердження, що будь-хто може оснастити безпілотник міною і скинути її на танк, реальність така, що операторам дронів часто потрібна певна бойова підготовка, що містить у собі знання, які можуть надати лише військові організації, підтримувані державою. Загартовані в боях приватні військові підрядники з російської ПВК "Вагнер", наприклад, навчали терористів ХАМАСу скидати бомби з невеликих безпілотників під час навчань в Африці перед жорстоким нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Росія, яка підтримує ХАМАС, мала досвід роботи з цими простими механізмами скидання бомб.

Скидання для дронів

Водночас держави отримують нові знання, спостерігаючи за тим, як недержавні суб'єкти використовують комерційні безпілотні технології. Кампанія "Ісламської держави" проти іракських та американських військ 2017 року змусила деяких експертів назвати безпілотну війну такою ж стратегічно важливою загрозою, як і "нові саморобні вибухові пристрої". Підхід "Ісламської держави" до війни з дронами, а також використання Росією та Україною тактичних безпілотників під час поточної війни навіть підштовхнули до переосмислення структури сил ВПС США і необхідності боротьби з недорогою, але ефективною безпілотною загрозою.

По-третє, впровадження нових виробничих процесів також виходить за межі державних і недержавних кордонів. "Ісламська держава" спочатку виникла як екстремістська організація "Аль-Каїда в Іраку", а потім перетворилася на квазідержаву, що пояснює швидке впровадження нею бюрократичного процесу для виробництва безпілотників. Це дало змогу угрупованню придбати технології виробництва дронів у 16 різних компаній у семи різних країнах і в кінцевому підсумку створити власну систему виробництва безпілотників. Аналогічним чином такі країни, як США і Велика Британія, вивчають можливості комерційного 3D-друку для масового виробництва безпілотників. Ця ініціатива повторює те, що вже роблять недержавні суб'єкти. Повстанські угруповання в М'янмі, наприклад, уже використовують 3D-друк для виробництва безпілотників, хоча і зі змінним успіхом.

У такій оперативній обстановці буде складно виявити джерела поширення дронів і зупинити їх. Можливості комерційних безпілотників – особливо в частині програмного забезпечення – поширюватимуться швидше, ніж військових, оскільки майже безперервне зниження вартості приведе до більшої доступності. Ще один нюанс – розвиток технологій штучного інтелекту, які використовують комп'ютери та обчислювальні потужності для виконання завдань, зазвичай призначених для людини. У контексті інновацій у сфері БПЛА ШІ може стати ключовою функцією, що дає змогу автономно керувати швидкими смертоносними роями безпілотників, що зможуть забезпечити бажану перевагу "першого ходу". Щоб зупинити поширення безпілотних технологій з використанням ШІ, зрештою може знадобитися заборонити людям писати код на комп'ютерах, однак таке регулювання призведе до антиутопії, яка порушує суверенітет країн і приватне життя людей, викликаючи етичні та правові проблеми.

Ми вважаємо, що Сполучені Штати, за провідної ролі Міністерства оборони, можуть успішно реалізувати стратегію протидії безпілотним літальним апаратам, не вдаючись до подібної тактики. Визнаючи конвергенцію тенденцій на шляху до потужніших і поширеніших військових операцій із використанням безпілотників у сучасній війні, стратегія знищення до запуску дає змогу зосередитися на конкретних суб'єктах, які володіють найбільшими можливостями і бажанням загрожувати національним інтересам США, а також ключовим союзникам і партнерам Америки. Збройні сили США не можуть відстежити кожного розробника коду, 3D-принтера, камери з високою роздільною здатністю і міни, які підтримують розробку тактичних безпілотників. Але лише обмежене коло суб'єктів прагне використовувати комбінації комерційних і військових технологій для створення нових бойових можливостей, які можуть зачепити інтереси США, і Міністерство оборони може використовувати стратегію "знищення до запуску", щоб виділити й усунути ці загрози.

Протидія глобальним мережам безпілотників до запуску

Посередники та екстремістські організації на Близькому Сході та в Африці, які імпортують безпілотники з Китаю, Ірану та Туреччини, є очевидними цілями для стратегії боротьби з безпілотниками "до запуску". Усі ці суб'єкти користуються важко відстежуваними комерційними технологіями, що робить широке поширення практично неминучим. Навіть держави, зацікавлені в обмеженні поширення, схильні відкидати міжнародні угоди, такі як Режим контролю за ракетними технологіями, що призначені для досягнення цієї мети. Наприклад, Франція і Велика Британія, які є членами угоди, продали Об'єднаним Арабським Еміратам і Саудівській Аравії ракети SCALP, технічні характеристики яких практично не відрізняються від дальності та розміру боєголовки, зазначених в експортних рекомендаціях. А Китай взагалі ніколи не погоджувався з режимом контролю – він експортує найрізноманітніші безпілотники відтоді, як 2011 року випустив свій перший озброєний дрон. Тим часом недержавні суб'єкти починають розвивати власний потенціал безпілотників, який наразі є скромним, але може стати набагато автономнішим, мережевішим і потужнішим, особливо за підтримки Ірану та Росії.

Однак ми стверджуємо, що, попри на ці серйозні виклики, все ще можливо запобігти проблемі поширення. Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами повинні використовувати економічні та військові заходи для протидії цим мережам безпілотників, які виникають і поширюються по всьому світу. У нову епоху безпілотників як державні, так і недержавні супротивники і далі користуватимуться технологіями подвійного призначення і військового класу, щоб максимально підвищити свою бойову ефективність у боротьбі із сильнішими збройними силами. Багато з цих можливостей, по суті, залежать від ліній постачання, виробничих потужностей і мереж навчання. Усі ці елементи необхідні для масштабної експлуатації озброєних, автоматизованих і об'єднаних у мережу безпілотників. Крім того, вони мають ключові вразливості, які можна використати.

Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами повинні використовувати економічні та військові заходи для протидії цим мережам безпілотників, що виникають і поширюються по всьому світу Фото: Скриншот

Моделлю для стратегії протидії безпілотникам "до запуску" є стратегія Північного командування США з ураження ракет, яка спрямована на знищення ракет до їхнього запуску. Центральним елементом цих зусиль є "рання обізнаність про домен", яку забезпечують радари дальньої дії, автономні безпілотники та інші технології. Зрозуміло, тактичні безпілотники виявити ще складніше, ніж крилаті ракети і гіперзвукову зброю. Тому адекватна стратегія боротьби з безпілотниками повинна робити більший наголос на збір розвідувальних даних, щоб виявити переміщення вантажів та інструкторів, які Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками і партнерами можуть перехопити.

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На щастя, американські військові знають, як це робити. За кілька років до того, як "Ісламська держава" масово вивела безпілотники на поле бою, Група асиметричних бойових дій армії США, якій було доручено виявляти майбутні загрози під час "глобальної війни з тероризмом" і яка зараз частково входить до складу Управління з управління системами загроз, визнала безпілотники як нову загрозу. Вона оснастила американські війська, дислоковані за кордоном, передовими технологіями боротьби з безпілотниками і розповсюдила нові "тактики, техніки і процедури" серед армійських підрозділів, які борються з радикальними ісламськими терористами.

Сьогодні такі організації Командування спеціальних операцій, як 75-й батальйон військової розвідки "Рейнджер", що містить передові можливості зі збору кібер-, гуманітарної інформації, зображень і сигналів, забезпечують цінні розвідувальні можливості. Цей та інші підрозділи спеціального призначення також мають гнучкі фінансові повноваження для експериментів із новими заходами з боротьби з дронамі, які здатні виявити загрозу досить рано, щоб створити простір для бойової, економічної або дипломатичної відповіді. Серед таких варіантів – поширення контрафактних деталей для дронів із механізмами відстеження, що дають змогу здійснювати глобальне перехоплення; використання кібернетичних інструментів "нульового дня" для експлуатації та порушення роботи програмного забезпечення тактичних дронів; нанесення ударів по самим виробникам і виробничих вузлах безпілотників, якщо на те є політична воля.

Важливу роль відіграє і бізнес-аналітика. Стратегія випереджувальної дії після запуску має бути спрямована на спрівпрацю із союзниками і партнерами, щоб не допустити потрапляння безпілотників і комплектуючих до рук противника. Так, мережа безпілотників "Ісламської держави" спиралася на закупівлю великої кількості підозрілих товарів – на приклад, оптових замовлень тепловізорів – для доставки в прилеглі до зони бойових дій райони. Коаліція зацікавлених урядів і партнерів по промисловості може розробити нові правила і практику торгівлі, які дозволять компаніям-учасникам відстежувати підозрілі угоди і повідомляти про них.

Стратегія попереджувальної дії після запуску має бути спрямована на роботу з союзниками і партнерами, щоб не допустити потрапляння дронів і комплектуючих до рук противника

Нарешті, хоча самі по собі стратегії зі зниження впливу реактивні, вони, тим не менш, необхідні для багаторівневої, цілісної і проактивної стратегії протидії безпілотникам до запуску. Недавня історія показує, як дорого коштує зволікання. У період з 2005 до 2011 року в Іраку американські військові намагалися адаптувати свою наземну техніку до загрози застосування вибухових пристроїв іранського виробництва, внаслідок чого загинули щонайменше 196 солдатів і близько 900 було поранено. Пом'якшувальні заходи можуть бути менш ефективними для безпілотників, які важко виявити за допомогою радара і ще важче знищити, якщо вони розгорнуті у великій кількості. Але розумно виявити ефективні засоби захисту зараз, ніж чекати того дня, коли кожне танкове з'єднання, ударна авіаносна група і пілотований винищувач США стануть уразливими для атак великих роїв безпілотників. Один із ключових уроків, витягнутих із досліджень Групи асиметричних бойових дій і нещодавно підтверджених Командуванням спеціальних операцій, полягає в тому, що будь-яка стратегія боротьби з безпілотниками має бути багаторівневою, такою, що забезпечує глибоку оборону для ураження безлічі малих безпілотників, використовуваних у різних масштабах і на різних відстанях. Не існує "срібної кулі" для боротьби з безпілотниками, але сильна мережа може знищити мережі противника.

Найкращий захист — це своєчасний напад

Американський підхід до протидії тактичним безпілотникам занадто вузько сфокусований на оборонних можливостях. Популярний наратив про демократизацію безпілотних технологій привів багатьох до помилкової думки, що дрони занадто всюдисущі, щоб їх можна було засікти ще до запуску. Однак для створення найдосконаліших безпілотних літальних апаратів, як і раніше, потрібні ланцюжки постачань, виробничі потужності та режими навчання, які можуть стати мішенню для різних заходів із припинення. Усі тенденції зводяться до формування глобальних мереж безпілотників із доступом до дедалі потужніших і дешевших технологій. Хороша новина в тому, що в американських військових є козир у рукаві: їхня порівняльна перевага полягає в знаннях про способи протидії мережам. Описана нами стратегія удару до запуску пропонує новий шлях до активної протидії тактичним безпілотникам шляхом інтеграції всіх інструментів національної могутності. Поки Міністерство оборони переглядає свою стратегію боротьби з безпілотниками, саме час згадати одвічну пораду генерала Джорджа Вашингтона: "Наступальні операції часто є найнадійнішим, якщо не єдиним засобом оборони".

Про авторів

Кейтлін Лі – директорка з питань закупівель та технологічної політики у відділі досліджень національної безпеки корпорації RAND і ад'юнкт-професорка Джорджтаунського університету.

Пол Лушенко – доктор наук, доцент Військового коледжу армії США, де він також обіймає посаду директора зі спеціальних операцій. Співавтор книги The Legitimacy of Drone Warfare: Evaluating Public Perceptions (2024).