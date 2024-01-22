Уничтожение до запуска: новая стратегия борьбы с дронами

Новое поколение беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, начнет объединяться в большие группы, чтобы подавлять стационарные и мобильные военные позиции с помощью тактики "роя". Защищать каждую цель, отстреливая дроны по одному, технически сложно, дорого и неэффективно. Лучший подход к борьбе с возникающей угрозой роя дронов – уничтожать вражеские беспилотники на месте их запуска.

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Противники Америки, включая как государственные, так и негосударственные структуры, разработали креативные способы использования дешевых, доступных в продаже и легко вооружаемых дронов для убийства противников, уничтожения танков, внезапных атак, контрабанды наркотиков и даже воздушных боев. Совсем недавно экстремистские группировки, включая хуситов в Йемене, использовали беспилотники для нападения на коммерческие суда в Красном море. Распространение технологии беспилотников означает, что государства, а также террористические организации и "волки-одиночки" теперь могут совершать атаки практически безнаказанно. Это включает в себя нападения на американские вооруженные силы, дислоцированные за рубежом, препятствование коммерческим интересам Америки на суше, море и в воздухе, и даже нападения на важнейшие объекты инфраструктуры и населенные пункты на территории США.

Фокус перевел статью Кейтлин Ли и Пола Лушенко о новом способе борьбы с беспилотниками.

В ответ на этот кризис распространения беспилотников правительство США в основном сосредоточилось на стратегии "после запуска". Этот подход основан на поражении тактических беспилотников уже на пути к цели с помощью различных точечных и стационарных средств защиты – стрелкового оружия, сетей-ловушек, ослепляющих лазеров, глушителей частот и даже других беспилотников. Именно такой подход подход отражен в Плане действий администрации по борьбе с беспилотными авиационными системами внутри страны, а также в Стратегии Министерства обороны по борьбе с малыми беспилотными авиационными системами, которые в основном сосредоточены на технологиях снижения вреда.

Однако наши исследования показывают, что стратегия "после запуска" слишком отстала от жизни. Она уступает инициативу противникам Америки и требует расходования дорогостоящих боеприпасов, которые не предназначены для борьбы с беспилотниками. Эта проблема будет только усугубляться, когда новое поколение беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, начнет объединяться в большие группы, чтобы подавлять стационарные и мобильные военные позиции с помощью тактики "роя". Защищать каждую цель, отстреливая дроны по одному, скорее всего, будет технически сложно, дорого и неэффективно. Недавние атаки беспилотников хуситов в Красном море являются наглядным доказательством того, что нынешние специальные и тактические меры Америки против этих недорогих и простых в использовании возможностей не работают. Это не означает, что усилия по смягчению последствий не стоит предпринимать – использование микроволновой энергии для дезориентации и поражения беспилотников особенно перспективно. Но это лишь часть решения.

Защищать каждую цель, отстреливая дроны по одному, скорее всего, будет технически сложно, дорого и неэффективно Фото: Министерство обороны Великобритании

По нашему мнению, лучший подход к борьбе с возникающей угрозой "роя дронов" – это целостная наступательная стратегия борьбы с дронами, которая уничтожает вражеские беспилотники на месте их запуска. Объединенное управление по борьбе с БПЛА армии США, выступая в роли исполнительного агента всех объединенных сил, должно придерживаться "общегосударственного" подхода, позволяющего реализовать стратегию борьбы с беспилотниками "до запуска", которую можно адаптировать ко всем классам беспилотников. Эта новая стратегия должна быть направлена не только на атаки беспилотников, но и на сети, стоящие за ними. Такой подход потребует от американских чиновников нового мышления, основанного на опыте и знаниях Командования специальных операций США в борьбе с террористическими сетями, которое сфокусировано на раннем и проактивном вмешательстве, чтобы разрушить трансрегиональные сети, обеспечивающие атаки дронов по всему миру. Переход к стратегии "до запуска" потребует проведения различных мероприятий, в том числе небоевых, но, возможно, будет включать и боевые операции по перехвату при наличии политической воли для проведения операций в чувствительных и по опасных районах.

Эти сети характеризуются различиями в технологиях беспилотников, том, как беспилотники используются государствами, негосударственными субъектами и одиночками, а также потенциальной возможностью этих субъектов учиться друг у друга. Международные режимы, направленные на пресечение распространения беспилотников, скорее всего, столкнутся с трудностями, поскольку технологичные и недорогие беспилотники распространяются среди различных врагов Америки по всему земному шару. Но дипломатические, военные и экономические инструменты, направленные на уничтожение глобальных сетей беспилотников – задолго до того, как они смогут атаковать США в самой стране и за рубежом, – могут помочь справиться с растущей угрозой беспилотников.

Природа глобальных сетей беспилотников в новую эпоху

Предлагаемая нами стратегия противодействия БПЛА до запуска начинается с оценки распространения беспилотников в мире. Хотя раньше беспилотники были прерогативой промышленно развитых стран, таких как Франция и США, теперь это уже не так. Террористические организации, включая ХАМАС в Газе и хуситов в Йемене, теперь предпочитают использовать вооруженные беспилотники. Действительно, международный рынок беспилотников насыщен коммерчески доступными и легко вооружаемыми дронами, такими как коммерческие DJI китайского производства, а также военного класса, включая турецкие TB-2 Bayraktar и иранские беспилотники серии Shahed. Новая эра беспилотников стирает прежние различия между технологиями военных и коммерческих дронов, а также между операционными концепциями, организационными структурами, закупками и производством дронов государственными и негосударственными субъектами.

Новая эра беспилотников стирает прежние различия между технологиями военных и коммерческих дронов Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Во-первых, формируется "перекрестный рынок" беспилотных технологий, который сочетает в себе лучшие образцы военных и коммерческих технологий. Технологии военного класса, которые, как правило, имеют большую дальность, полезную нагрузку и точность, сосредоточены у ведущих экспортеров беспилотников (Китай, Иран и Турция). В этих беспилотниках, таких как китайский Wing Loong, иранский Shahed или турецкий TB2, используются недорогие технологии двойного назначения. Но они также требуют такой степени системной интеграции, которую еще не освоили средние державы, негосударственные субъекты и небольшие коммерческие компании. Тем не менее, слабые субъекты быстро учатся, получая доступ ко все более мощным коммерческим и военным технологиям.

Например, сообщается, что хуситы смогли создать простые литые стеклопластиковые корпуса иранских беспилотников, так что, когда в 2021 году доступ к беспилотникам иранского производства прекратился из-за мирных переговоров и эмбарго, местная промышленная база в Йемене все еще была в состоянии воспроизвести аэродинамическое шасси беспилотника. Во время конфликта с Арменией в 2020 году из-за Нагорного Карабаха Азербайджан также смог использовать простую автоматику в виде программного обеспечения автопилота для переоборудования советских кукурузников Ан-2 в дроны-камикадзе с односторонним управлением. Азербайджан использовал эти барражирующие боеприпасы для обмана систем ПВО Армении, что, по мнению аналитиков, помогло переломить ход войны в пользу Азербайджана.

Во-вторых, новые операционные концепции и организационные структуры также стирают границы между государственными и негосударственными субъектами. Хотя война в Украине сделала популярным утверждение, что любой может оснастить беспилотник миной и сбросить ее на танк, реальность такова, что операторам беспилотников часто требуется определенная боевая подготовка, которая включает в себя знания, которые могут предоставить только военные организации, поддерживаемые государством. Закаленные в боях частные военные подрядчики из российской ЧВК "Вагнера", например, обучали террористов ХАМАСа сбрасывать бомбы с небольших беспилотников во время учений в Африке перед жестоким нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Россия, поддерживающая ХАМАС, имела опыт работы с этими простыми механизмами сброса бомб.

Сбросы для дронов

В то же время государства получают новые знания, наблюдая за тем, как негосударственные субъекты используют коммерческие беспилотные технологии. Кампания "Исламского государства" против иракских и американских войск в 2017 году заставила некоторых экспертов назвать беспилотную войну такой же стратегически важной угрозой, как и "новые самодельные взрывные устройства". Подход "Исламского государства" к войне с дронами, а также использование Россией и Украиной тактических беспилотников в ходе продолжающейся войны даже подтолкнули к переосмыслению структуры сил ВВС США и необходимости борьбы с недорогой, но эффективной беспилотной угрозой.

В-третьих, внедрение новых производственных процессов также выходит за пределы государственных и негосударственных границ. "Исламское государство" изначально возникло как экстремистская организация "Аль-Каида в Ираке", а затем превратилось в квазигосударство, что объясняет быстрое внедрение им бюрократического процесса для производства беспилотников. Это позволило группировке приобрести технологии производства дронов у 16 различных компаний в семи разных странах и в конечном итоге создать собственную систему производства беспилотников. Аналогичным образом такие страны, как США и Великобритания, изучают возможности коммерческой 3D-печати для массового производства беспилотников. Эта инициатива повторяет то, что уже делают негосударственные субъекты. Повстанческие группировки в Мьянме, например, уже используют 3D-печать для производства беспилотников, хотя и с переменным успехом.

В такой оперативной обстановке будет сложно выявить источники распространения дронов и остановить их. Возможности коммерческих беспилотников – особенно в части программного обеспечения – будут распространяться быстрее, чем военных, поскольку почти непрерывное снижение стоимости в свою очередь приведет к большей доступности. Еще один нюанс — развитие технологий искусственного интеллекта, которые используют компьютеры и вычислительные мощности для выполнения задач, обычно предназначенных для человека. В контексте инноваций в области БПЛА ИИ может стать ключевой функцией, позволяющей автономно управлять быстро перемещающимися смертоносными роями беспилотников, которые могут обеспечить желанное преимущество "первого хода". Чтобы остановить распространение беспилотных технологий с использованием ИИ, в конечном счете может потребоваться запретить людям писать код на компьютерах, однако такое регулирование приведет к антиутопии, нарушающей суверенитет стран и частной жизни людей, что вызывает этические и правовые проблемы.

Мы считаем, что Соединенные Штаты, при ведущей роли Министерства обороны, могут успешно реализовать стратегию противодействия беспилотным летательным аппаратам, не прибегая к подобной тактике. Признавая конвергенцию тенденций на пути к более мощным и распространенным военным операциям с использованием беспилотников в современной войне, стратегия уничтожения до запуска позволяет сосредоточиться на конкретных субъектах, обладающих наибольшими возможностями и желанием угрожать национальным интересам США, а также ключевым союзникам и партнерам Америки. Вооруженные силы США не могут отследить каждого разработчика кода, 3D-принтера, камеры высокого разрешения и мины, которые поддерживают разработку тактических беспилотников. Но лишь ограниченный круг субъектов стремится использовать комбинации коммерческих и военных технологий для создания новых боевых возможностей, которые могут затронуть интересы США, и Министерство обороны может использовать стратегию "уничтожения до запуска", чтобы выделить и устранить эти угрозы.

Противодействие глобальным сетям беспилотников до запуска

Посредники и экстремистские организации на Ближнем Востоке и в Африке, которые импортируют беспилотники из Китая, Ирана и Турции, являются очевидными целями для стратегии борьбы с беспилотниками "до запуска". Все эти субъекты пользуются трудно отслеживаемыми коммерческими технологиями, что делает широкое распространение практически неизбежным. Даже державы, заинтересованные в ограничении распространения, склонны отвергать международные соглашения, такие как Режим контроля за ракетными технологиями, которые предназначены для достижения этой цели. Например, Франция и Великобритания, являющиеся членами соглашения, продали Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии ракеты SCALP, технические характеристики которых практически не отличаются от дальности и размера боеголовки, указанных в экспортных рекомендациях. А Китай вообще никогда не соглашался с режимом контроля – он экспортирует самые разные беспилотники с тех пор, как в 2011 году выпустил свой первый вооруженный дрон. Тем временем негосударственные субъекты начинают развивать собственный потенциал беспилотников, который в настоящее время является скромным, но может стать гораздо более автономным, сетевым и мощным, особенно при поддержке Ирана и России.

Однако мы утверждаем, что, несмотря на эти серьезные вызовы, все еще возможно опередить проблему распространения. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны использовать экономические и военные меры для противодействия этим возникающим и распространяющимся по всему миру сетям беспилотников. В новую эпоху беспилотников как государственные, так и негосударственные противники будут и далее пользоваться технологиями двойного назначения и военного класса, чтобы максимально повысить свою боевую эффективность в борьбе с более сильными вооруженными силами. Многие из этих возможностей, по сути, зависят от линий снабжения, производственных мощностей и сетей обучения. Все эти элементы необходимы для масштабной эксплуатации вооруженных, автоматизированных и объединенных в сеть беспилотников. Кроме того, они имеют ключевые уязвимости, которые можно использовать.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны использовать экономические и военные меры для противодействия этим возникающим и распространяющимся по всему миру сетям беспилотников Фото: Скриншот

Моделью для стратегии противодействия беспилотникам "до запуска" является стратегия Северного командования США по поражению ракет, которая направлена на уничтожение ракет до их запуска. Центральным элементом этих усилий является "ранняя осведомленность о домене", которую обеспечивают радары дальнего действия, автономные беспилотники и другие технологии. Разумеется, тактические беспилотники обнаружить еще сложнее, чем крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие. Поэтому адекватная стратегия борьбы с беспилотниками должна делать больший упор на сбор разведывательных данных, чтобы выявить перемещение грузов и инструкторов, которые Соединенные Штаты совместно со своими союзниками и партнерами могут перехватить.

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К счастью, американские военные знают, как это делать. За несколько лет до того, как "Исламское государство" массово вывело беспилотники на поле боя, Группа асимметричных боевых действий армии США, которой было поручено выявлять будущие угрозы в ходе "глобальной войны с терроризмом" и которая сейчас частично входит в состав Управления по управлению системами угроз, признала беспилотники в качестве новой угрозы. Она оснастила американские войска, дислоцированные за рубежом, передовыми технологиями борьбы с беспилотниками и распространила новые "тактики, техники и процедуры" среди армейских подразделений, борющихся с радикальными исламскими террористами.

Сегодня такие организации Командования специальных операций, как 75-й батальон военной разведки "Рейнджер", включающий в себя передовые возможности по сбору кибер-, гуманитарной информации, изображений и сигналов, обеспечивают ценные разведывательные возможности. Это и другие подразделения специального назначения также имеют гибкие финансовые полномочия для экспериментов с новыми мерами по борьбе с дронами, которые способны выявить угрозу достаточно рано, чтобы создать пространство для боевого, экономического или дипломатического ответа. Среди таких вариантов – распространение контрафактных деталей для беспилотников с механизмами отслеживания, позволяющими осуществлять глобальный перехват; использование кибернетических инструментов "нулевого дня" для эксплуатации и нарушения работы программного обеспечения тактических беспилотников; нанесение ударов по самим производителям и производственным узлам беспилотников, если на то есть политическая воля.

Важную роль играет и бизнес-аналитика. Стратегия упреждающего действия после запуска должна быть направлена на работу с союзниками и партнерами, чтобы не допустить попадания беспилотников и комплектующих в руки противника. Так, сеть беспилотников "Исламского государства" опиралась на закупку большого количества подозрительных товаров – например, оптовых заказов тепловизоров – для доставки в прилегающие к зоне боевых действий районы. Коалиция заинтересованных правительств и партнеров по промышленности может разработать новые правила и практику торговли, которые позволят компаниям-участникам отслеживать подозрительные сделки и сообщать о них.

Стратегия упреждающего действия после запуска должна быть направлена на работу с союзниками и партнерами, чтобы не допустить попадания беспилотников и комплектующих в руки противника

Наконец, хотя сами по себе стратегии по снижению воздействия реактивны, они, тем не менее, необходимы для многоуровневой, целостной и проактивной стратегии противодействия беспилотникам до запуска. Недавняя история показывает, как дорого обходится промедление. В период с 2005 по 2011 год в Ираке американские военные пытались адаптировать свою наземную технику к угрозе применения взрывных устройств иранского производства, в результате чего погибли по меньшей мере 196 солдат и около 900 были ранены. Смягчающие меры могут быть менее эффективными для беспилотников, которые трудно обнаружить с помощью радара и еще труднее уничтожить, если они развернуты в большом количестве. Но разумно выявить эффективные средства защиты сейчас, чем ждать того дня, когда каждое танковое соединение, ударная авианосная группа и пилотируемый истребитель США станут уязвимы для атак больших роев беспилотников. Один из ключевых уроков, извлеченных из исследований Группы асимметричных боевых действий и недавно подтвержденных Командованием специальных операций, заключается в том, что любая стратегия борьбы с беспилотниками должна быть многоуровневой и обеспечивающей глубокую оборону для поражения множества малых беспилотников, используемых в различных масштабах и на различных дальностях. Не существует "серебряной пули" для борьбы с беспилотниками, но сильная сеть может уничтожить сети противника.

Лучшая защита – это своевременное нападение

Американский подход к противодействию тактическим беспилотникам слишком узко сфокусирован на оборонительных возможностях. Популярный нарратив о демократизации беспилотных технологий привел многих к ошибочному мнению, что дроны слишком вездесущи, чтобы их можно было засечь еще до запуска. Однако для создания самых совершенных беспилотных летательных аппаратов по-прежнему требуются цепочки поставок, производственные мощности и режимы обучения, которые могут стать мишенью для различных мер по пресечению. Все тенденции сводятся к формированию глобальных сетей беспилотников с доступом к все более мощным и дешевым технологиям. Хорошая новость в том, что у американских военных есть козырь в рукаве: их сравнительное преимущество заключается в знаниях о способах противодействия сетям. Описанная нами стратегия удара до запуска предлагает новый путь к активному противодействию тактическим беспилотникам путем интеграции всех инструментов национальной мощи. Пока Министерство обороны пересматривает свою стратегию борьбы с беспилотниками, самое время вспомнить извечный совет генерала Джорджа Вашингтона: "Наступательные операции часто являются самым надежным, если не единственным средством обороны".

Об авторах

Кейтлин Ли – директор по вопросам закупок и технологической политики в отделе исследований национальной безопасности корпорации RAND и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета.

Пол Лушенко – доктор наук, доцент Военного колледжа армии США, где он также занимает должность директора по специальным операциям. Соавтор книги The Legitimacy of Drone Warfare: Evaluating Public Perceptions (2024).