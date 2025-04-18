Долаючи РЕБ: американські дрони V-BAT здійснили понад 130 бойових вильотів в Україні

Американська оборонна компанія Shield AI 17 квітня заявила, що її оперативна група, яка базується в Києві, виконала понад 130 бойових вильотів безпілотних літальних апаратів V-BAT на території України. Цей апарат довів свою ефективність в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

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Про це повідомила пресслужба американської компанії.

Польоти проводилися в рамках спільної роботи з українськими Силами безпілотних систем — першим у світі підрозділом, повністю орієнтованим на експлуатацію безпілотних платформ.

За словами керуючого директора Shield AI в Україні Джеймса Літгоу, участь у конфлікті підтвердила, що легітимність нових військових технологій тепер визначається не в лабораторіях і на полігонах, а ефективністю їх застосування в реальних бойових умовах.

"Війна в Україні — це передова сучасної війни", — підкреслив він.

Оперативна група Shield AI Фото: Shield AI

Бойова робота V-BAT в умовах РЕБ

Безпілотник V-BAT вирізняється вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), а також можливістю автономного польоту в умовах відсутності зв'язку та навігації за GPS. Це робить його особливо ефективним в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби, характерної для зони бойових дій в Україні.

Українські військові високо оцінили здатність V-BAT діяти в умовах активного придушення сигналу, відзначивши роботу бортової автономної системи Hivemind. Ця розробка Shield AI дає змогу безпілотнику виконувати місії з розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR), а також завдавати ударів без постійного управління оператором і зовнішньої навігації.

За словами Літгоу, V-BAT з Hivemind є "єдиною ударною платформою ISR великої дальності, здатною долати українські та російські перешкоди GPS і зв'язку".

Технічні характеристики V-BAT

Тип: БПЛА вертикального зльоту і посадки (VTOL).

Двигун: 1 роторний (штовхаючий).

Тривалість польоту: до 11 годин.

Радіус дії: понад 600 км.

Максимальна злітна вага: близько 57 кг.

Корисне навантаження: до 11 кг.

Нагадаємо, у січні компанія Shield AI анонсувала програму навчання українських операторів тактичних дронів V-BAT. Цей крок, за словами президента компанії Брендона Ценга, дасть змогу українським силам підвищити ефективність ударів на далекі відстані, долаючи російські засоби РЕБ.