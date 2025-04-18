Преодолевая РЭБ: американские дроны V-BAT совершили более 130 боевых вылетов в Украине

Американская оборонная компания Shield AI 17 апреля заявила, что ее базирующаяся в Киеве оперативная группа выполнила более 130 боевых вылетов беспилотных летательных аппаратов V-BAT на территории Украины. Данный аппарат доказал свою эффективность в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщила пресс-служба американской компании.

Полеты проводились в рамках совместной работы с украинскими Силами беспилотных систем — первым в мире подразделением, полностью ориентированным на эксплуатацию беспилотных платформ.

По словам управляющего директора Shield AI в Украине Джеймса Литгоу, участие в конфликте подтвердило, что легитимность новых военных технологий теперь определяется не в лабораториях и на полигонах, а эффективностью их применения в реальных боевых условиях.

"Война в Украине — это передовая современной войны", — подчеркнул он.

Оперативная группа Shield AI Фото: Shield AI

Боевая работа V-BAT в условиях РЭБ

Беспилотник V-BAT отличается вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), а также возможностью автономного полета в условиях отсутствия связи и навигации по GPS. Это делает его особенно эффективным в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, характерной для зоны боевых действий в Украине.

Украинские военные высоко оценили способность V-BAT действовать в условиях активного подавления сигнала, отметив работу бортовой автономной системы Hivemind. Эта разработка Shield AI позволяет беспилотнику выполнять миссии по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR), а также наносить удары без постоянного управления оператором и внешней навигации.

По словам Литгоу, V-BAT с Hivemind является "единственной ударной платформой ISR большой дальности, способной преодолевать украинские и российские помехи GPS и связи".

Технические характеристики V-BAT

Тип: БПЛА вертикального взлета и посадки (VTOL).

Двигатель: 1 роторный (толкающий).

Продолжительность полета: до 11 часов.

Радиус действия: более 600 км.

Максимальный взлетный вес: около 57 кг.

Полезная нагрузка: до 11 кг.

Напомним, в январе компания Shield AI анонсировала программу обучения украинских операторов тактических дронов V-BAT. Этот шаг, по словам президента компании Брэндона Ценга, позволит украинским силам повысить эффективность ударов на дальние расстояния, преодолевая российские средства РЭБ.