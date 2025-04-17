F/A-XX — чи варта гра свічок: літак 6-го покоління ВМС США перевершить F/A-18 лише на 25%

Військово-морські сили США представили нові подробиці про програму винищувача наступного покоління F/A-XX — авіаносного літака шостого покоління, який прийде на зміну F/A-18E/F Super Hornet у 2030-х роках. Основні характеристики озвучив контрадмірал Майкл Доннеллі.

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Цитуючи слова представника Пентагону, оглядачі новинного видання Janes пишуть, що перспективний винищувач F/A-XX забезпечить на 25% більший бойовий радіус порівняно з поточними тактичними літаками, такими як F/A-18E/F і F-35C, що еквівалентно більш ніж 125% від їхньої загальної дальності.

Це особливо важливо в умовах Індо-Тихоокеанського регіону, де США стикаються з погрозами з боку китайських протикорабельних ракет і обмежень, що накладаються концепцією A2/AD.

Наприклад F/A-18 Super Hornet, прийнятий на озброєння наприкінці 1990-х років, має бойовий радіус 500-650 морських миль за повного бойового навантаження. Однак цього недостатньо для успішних операцій у зонах, де радіус дії китайських ракет DF-21D і DF-26 може перевищувати 1000 миль. ВМС США вважають, що F/A-XX має подолати ці обмеження, збільшивши зону дій тактичної авіації без ризику прямого ураження авіаносних ударних груп.

При цьому Доннеллі зазначив, що очікуваний літак може стати останньою платформою, яка передбачає присутність пілота.

"Це може бути наш останній тактичний пілотований винищувач, який ми експлуатуємо", — додав представник ВПС.

Концепт F/A-XX Фото: Rodrigo Avella

Концепція та особливості платформи F/A-XX

Експерти підкреслюють, що F/A-XX розробляється як багатозадачна платформа нового покоління з акцентом на скритність, розширену дальність, живучість і цифрову інтеграцію. Серед пріоритетів:

здатність проникати в глибоко ешелоновану ППО;

придушення інфрачервоного та радіолокаційного сигнатур;

автономна робота в рамках концепції Collaborative Combat Aircraft (CCA);

використання системи управління з "людиною поза контуром", де бортова ШІ-система ухвалюватиме оперативні рішення без прямого втручання пілота;

можливість дозаправки від безпілотних танкерів, включно з MQ-25 Stingray.

Важливо

Грім серед ясного неба: що ми знаємо і чого не знаємо про новий винищувач F-47

Літак виступатиме в ролі командного вузла, приймаючи дані від мережі безпілотників і координуючи дії ведених платформ. Це створить гнучку і стійку до радіоелектронного впливу систему, здатну ефективно діяти в умовах завад і сучасних загроз з боку противника.

Таким чином F/A-XX фактично знаменує зміну парадигми в морській авіації США в бік гібридної екосистеми з інтеграції пілотованих і безпілотних систем, де перевага в ухваленні рішень, стійкість до РЕБ і експлуатаційна витривалість мають таке ж значення, як швидкість і корисне навантаження.

Що стосується розробки нового винищувача, то на участь у конкурсі на підписання контракту залишилося два претенденти — Boeing і Northrop Grumman. У той час як основний розробник сімейства F-35 Lockheed Martin був виключений з програми.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп анонсував створення винищувача шостого покоління F-47. Однак колишній міністр ВПС США Френк Кендалл розкритикував поспішність у виборі нового бойового літака.

8 квітня з'явилася інформація про новий випробувальний політ перспективного винищувача наступного покоління прототипу J-XDS від китайської корпорації Shenyang Aircraft Corporation. Подія викликала стурбованість у західних оборонних колах на тлі невизначеності американської програми NGAD.