F/A-XX — стоит ли игра свеч: самолет 6-го поколения ВМС США превзойдет F/A-18 всего на 25%

Военно-морские силы США представили новые подробности о программе истребителя следующего поколения F/A-XX — авианосного самолета шестого поколения, который придет на смену F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах. Основные характеристики были озвучены контр-адмиралом Майклом Доннелли.

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Цитируя слова представителя Пентагона обозреватели новостного издания Janes пишут, что перспективный истребитель F/A-XX обеспечит на 25% больший боевой радиус по сравнению с текущими тактическими самолетами, такими как F/A-18E/F и F-35C, что эквивалентно более чем 125% от их общей дальности.

Это особенно важно в условиях Индо-Тихоокеанского региона, где США сталкиваются с угрозами со стороны китайских противокорабельных ракет и ограничений, накладываемых концепцией A2/AD.

Например F/A-18 Super Hornet, принятый на вооружение в конце 1990-х годов, обладает боевым радиусом 500–650 морских миль при полной боевой нагрузке. Однако этого недостаточно для успешных операций в зонах, где радиус действия китайских ракет DF-21D и DF-26 может превышать 1000 миль. ВМС США считают, что F/A-XX должен преодолеть эти ограничения, увеличив зону действий тактической авиации без риска прямого поражения авианосных ударных групп.

При этом Доннелли отметил, что ожидаемый самолет может стать последней платформой, которая предусматривает присутствие пилота.

"Это может быть наш последний тактический пилотируемый истребитель, который мы эксплуатируем", — добавил представитель ВВС.

Концепт F/A-XX Фото: Rodrigo Avella

Концепция и особенности платформы F/A-XX

Эксперты подчеркивают, что F/A-XX разрабатывается как многозадачная платформа нового поколения с акцентом на скрытность, расширенную дальность, живучесть и цифровую интеграцию. В числе приоритетов:

способность проникать в глубоко эшелонированную ПВО;

подавление инфракрасного и радиолокационного сигнатур;

автономная работа в рамках концепции Collaborative Combat Aircraft (CCA);

использование системы управления с "человеком вне контура", где бортовая ИИ-система будет принимать оперативные решения без прямого вмешательства пилота;

возможность дозаправки от беспилотных танкеров, включая MQ-25 Stingray.

Важно

Гром среди ясного неба: что мы знаем и чего не знаем о новом истребителе F-47

Самолет будет выступать в роли командного узла, принимая данные от сети беспилотников и координируя действия ведомых платформ. Это создаст гибкую и устойчивую к радиоэлектронному воздействию систему, способную эффективно действовать в условиях помех и современных угроз со стороны противника.

Таким образом F/A-XX фактически знаменует смену парадигмы в морской авиации США в сторону гибридной экосистемы с интеграции пилотируемых и беспилотных систем, где преимущество в принятии решений, устойчивость к РЭБ и эксплуатационная выносливость имеют такое же значение, как скорость и полезная нагрузка.

Что касается разработки нового истребителя, то на участие в конкурсе на подписание контракта осталось два претендента — Boeing и Northrop Grumman. В то время как основной разработчик семейства F-35 Lockheed Martin был исключен из программы.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп анонсировал создания истребителя шестого поколения F-47. Однако бывший министр ВВС США Фрэнк Кендалл раскритиковал поспешность в выборе нового боевого самолета.

8 апреля появилась информация о новом испытательном полете перспективного истребителя следующего поколения прототипа J-XDS от китайской корпорации Shenyang Aircraft Corporation. Событие вызвало обеспокоенность в западных оборонных кругах на фоне неопределенности американской программы NGAD.