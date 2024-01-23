В Китае создали "умную" чудо-пулю: летит со скоростью 7 Махов и управляется через спутники

Снаряд запускается при помощи энергетического оружия и способен поразить большую движущуюся цель вроде военного корабля.

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Китайские ученые утверждают, что создали "умную" пулю для кинетического оружия, которая летит с ошеломляющей скоростью 7 Махов (около 8575 км/ч — ред.). Подробности передает издание SCMP.

На протяжении всего полета снаряд принимает сигналы от спутниковой навигационной системы BeiDou, что позволяет корректировать его траекторию, сохраняя погрешность менее 15 м, пока не достигнет цели. Достичь столь высокой точности на таких высоких скоростях непросто, ведь снаряд преодолевает 2500 м всего за одну секунду. Однако, уверяют исследователи, даже такой показатель может быть недостаточным, если речь идет о небольших движущихся целях, таких как танки, но для крупных целей вроде военных кораблей — вполне хватит.

Электромагнитное пусковое оружие может изменить правила игры на поле боя, так как один запуск снаряда стоит относительно дешево, при этом дальнобойность и точность не уступает ракетам. Однако есть и проблемы: например, во время запуска энергетическое оружие генерирует интенсивное электромагнитное поле, которое может нанести ущерб хрупким электронным компонентам, таким как чипы и антенны. Также "умные" снаряды должны иметь возможность принимать слабые спутниковые сигналы, которые могут перекрываться все тем же электромагнитным полем Эта дилемма беспокоит ученых и инженеров во всем мире, в том числе в Китае.

Ученые из КНР разработали особую антенну, конструкция которой позволяет противостоять сильному электромагнитному излучению и одновременно получать сигналы высокоточного позиционирования в военном диапазоне частот BeiDou. Стоит отметить, что приемник сигналов BeiDou тоже имеет особую конструкцию, так как может выдерживать силу, в 25 тыс. раз превышающую земную гравитацию. Любая ошибка в его конструкции, например отключение проводных интерфейсов, может привести к тому, что снаряд собьется с курса.

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"Умные" снаряды стреляют, залетая за угол, взрываются по команде: как это возможно

Кроме того, когда снаряд летит по воздуху, он выделяет сильное тепло из-за трения. Эту проблему решили при помощи аэрогеля, служащего в качестве теплового барьера.

Проблематичным оказался и контроль за полетом "умной пули", ведь при изменении курса в условиях различной плотности воздуха, она кружила и вибрировала. Пришлось разрабатывать специальный алгоритм, обеспечивающий бесперебойную спутниковую связь на всем протяжении полета снаряда.

"Хотя реальные боевые характеристики этого оружия не подтверждены на практике, некоторые симуляции военных сценариев предполагают его использование", — резюмировали авторы статьи.

Издание напоминает, что "пулю мечты" впервые анонсировали ВМС США в 2012 году. По задумке американцев, она должна была запускаться помощью электромагнитных рельсовых или катушечных пушек и потом лететь со скоростью 5 Маха (6125 км/ч — ред.), управляемая сигналами GPS. Американские военные планировали разработать и испытать снаряд в течение 5-ти лет. Но этот срок давно прошел.

"По данным некоторых американских СМИ, в 2017 году исследования еще продолжались, а в 2021 и вовсе были свернуты", — акцентируют авторы материала.

В мае 2023 появилась информация, что в США создали пули с электронной системой наведения EXACTO. Разработчики утверждают, что с их помощью военные снайперы смогут стрелять без промаха.

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