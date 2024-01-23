У Китаї створили "розумну" диво-кулю: летить зі швидкістю 7 Махів і керується з супутників

Снаряд запускається за допомогою енергетичної зброї і здатний вразити велику рухому ціль на кшталт військового корабля.

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Китайські вчені стверджують, що створили "розумну" кулю для кінетичної зброї, яка летить із приголомшливою швидкістю 7 Махів (близько 8575 км/год — ред.). Подробиці передає видання SCMP.

Протягом усього польоту снаряд приймає сигнали від супутникової навігаційної системи BeiDou, що дає змогу коригувати його траєкторію, зберігаючи похибку менше ніж 15 м, поки не досягне цілі. Досягти такої високої точності на таких високих швидкостях непросто, адже снаряд долає 2500 м лише за одну секунду. Однак, запевняють дослідники, навіть такого показника може бути недостатньо, якщо йдеться про невеликі рухомі цілі, такі як танки, але для великих цілей на кшталт військових кораблів — цілком вистачить.

Електромагнітна пускова зброя може змінити правила гри на полі бою, оскільки один запуск снаряда коштує відносно дешево, при цьому далекобійність і точність не поступається ракетам. Однак є і проблеми: наприклад, під час запуску енергетична зброя генерує інтенсивне електромагнітне поле, яке може завдати шкоди тендітним електронним компонентам, таким як чіпи та антени. Також "розумні" снаряди повинні мати можливість приймати слабкі супутникові сигнали, які можуть перекриватися все тим же електромагнітним полем Ця дилема непокоїть учених та інженерів в усьому світі, зокрема в Китаї.

Учені з КНР розробили особливу антену, конструкція якої дає змогу протистояти сильному електромагнітному випромінюванню та одночасно отримувати сигнали високоточного позиціювання у військовому діапазоні частот BeiDou. Варто зазначити, що приймач сигналів BeiDou теж має особливу конструкцію, тому що може витримувати силу, яка у 25 тис. разів перевищує земну гравітацію. Будь-яка помилка в його конструкції, наприклад відключення дротових інтерфейсів, може призвести до того, що снаряд зіб'ється з курсу.

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Крім того, коли снаряд летить повітрям, він виділяє сильне тепло через тертя. Цю проблему вирішили за допомогою аерогелю, що слугує тепловим бар'єром.

Проблематичним виявився і контроль за польотом "розумної кулі", адже при зміні курсу в умовах різної густини повітря, вона кружляла і вібрувала. Довелося розробляти спеціальний алгоритм, що забезпечує безперебійний супутниковий зв'язок протягом усього польоту снаряда.

"Хоча реальні бойові характеристики цієї зброї не підтверджені на практиці, деякі симуляції військових сценаріїв припускають її використання", — резюмували автори статті.

Видання нагадує, що "кулю мрії" вперше анонсували ВМС США 2012 року. За задумом американців, вона мала запускатися за допомогою електромагнітних рейкових або котушкових гармат і потім летіти зі швидкістю 5 Маха (6125 км/год — ред.), керована сигналами GPS. Американські військові планували розробити і випробувати снаряд протягом 5-ти років. Але цей термін давно минув.

"За даними деяких американських ЗМІ, у 2017 році дослідження ще тривали, а у 2021 і зовсім були згорнуті", — акцентують автори матеріалу.

У травні 2023 року з'явилася інформація, що у США створили кулі з електронною системою наведення EXACTO. Розробники стверджують, що з їхньою допомогою військові снайпери зможуть стріляти без промаху.

Раніше ми писали про те, що в Китаї придумали, як розбити флот США, використовуючи всього 2-3 супутники. Спеціальні РЕБ-супутники зможуть придушити американські радари SPY-1D, що дасть змогу гіперзвуковій ракеті дістатися до цілі — авіаносця з літаками на борту.