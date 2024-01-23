Войска НАТО получили новейший беспилотник Sonobot 5: как он поможет в реальном бою

Беспилотник делает разведку водных преград более точной и безопасной. Дистанционное управление устройством сохраняет жизни солдат.

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Совместные немецко-британские войска в Германии получили надводный беспилотник Sonobot 5 для разведки водоемов, такие ранее уже передавали Украине. Об этом сообщает Defence Blog.

Sonobot 5 — беспилотная надводная гидролокационная система, которая плавает на поверхности воды. Это самая быстрая в мире подобная плавучая система, что делает ее идеальной для съемки и поисковых операций в озерах, каналах и в различных сценариях применения. Технология позволяет военным точно измерять и оценивать пункты пересечения водоемов. С помощью беспилотника точно определять местонахождение погруженных объектов — обломков, мин, отмелей или других препятствий в воде.

Беспилотник Sonobot 5 Фото: Скриншот

Для транспортировки, сборки и управления дроном достаточно одного человека. Во время традиционной съемки водоемов, известных как батиметрия, поверхность вместе с естественными и искусственно связанными объектами тщательно измеряется и описывается Sonobot 5. Кроме того, он может четко и очень точно изобразить водное русло с помощью сонара бокового сканирования. Эта легкая модульная измерительная система с дистанционным управлением обеспечивает разведчикам универсальность, позволяя подстраивать себя для конкретных требований и задач.

Применение беспилотника Sonobot 5 в качестве беспилотника Фото: defence blog

Полковник Флориан Логес, командир немецко-британского 130-го разведывательного батальона, отметил важность интеграции Sonobot 5: "Для нас принятие Sonobot 5 означает одну важную способность: способность цифрового, быстрого и скрытого исследования водных преград. Кроме того, результаты разведки в режиме реального времени теперь могут быть доступны соответствующим военным руководителям".

Ранее солдаты измеряли водоемы с помощью резиновой лодки и прибора измерения глубины. Он крепится к лодке и использовал гидролокатор для записи профиля реки, который затем распечатывали. Распечатка содержала информацию о глубине воды, отмели и препятствия. По результатам разведчики решали, форсировать ли водоем на этом месте и какие средства применять.

Недавно писали, как в Германии применили наземных роботов Gereon. С его помощью пехотные отделения могут обнаруживать и уничтожать противника на сложнодоступной местности.