Війська НАТО отримали новітній безпілотник Sonobot 5: як він допоможе у реальному бою

Безпілотник робить розвідку водних перешкод точнішою та безпечнішою. Дистанційне керування пристроєм зберігає життя солдатів.

Related video

Спільні німецько-британські війська у Німеччині отримали надводний безпілотник Sonobot 5 для розвідки водойм, такі раніше вже передавали Україні. Про це повідомляє Defence Blog.

Sonobot 5 – безпілотна надводна гідролокаційна система, яка плаває на поверхні води. Це найшвидша у світі подібна плавуча система, що робить її ідеальною для знімання та пошукових операцій в озерах, каналах та у різних сценаріях застосування. Технологія дозволяє військовим точно вимірювати та оцінювати пункти перетину водойм. За допомогою безпілотника точно визначати місцеперебування занурених об’єктів – уламків, мін, мілини або інших перешкод у воді.

Безпілотник Sonobot 5 Фото: Скриншот

Для транспортування, складання та керування дроном достатньо однієї людини. Під час традиційно знімання водойм, відомих як батиметрія, поверхня разом із природними та штучно пов’язаними об’єктами ретельно вимірюється й описується Sonobot 5. Крім того, він може чітко та дуже точно зобразити водяне річище за допомогою сонара бічного сканування. Ця легка модульна вимірювальна система з дистанційним керуванням забезпечує розвідникам універсальність, дозволяючи підлаштовувати себе для конкретних вимог та завдань.

Застосування безпілотника Sonobot 5 Фото: defence blog

Полковник Флоріан Логес, командир німецько-британського 130-го розвідувального батальйону, наголосив на важливості інтеграції Sonobot 5: "Для нас прийняття Sonobot 5 означає одну важливу здатність: здатність цифрового, швидкого та прихованого дослідження водних перешкод. Крім того, результати розвідки в режимі реального часу тепер можуть бути доступні відповідним військовим керівникам".

Раніше солдати вимірювали водойми за допомогою гумового човна та приладу вимірювання глибини. Він був прикріплений до човна та використовував гідролокатор для запису профілю річки, який потім друкували. Видрук містив інформацію про глибину води, мілини та перешкоди. За результатами розвідники вирішували, чи встановлювати на цьому місці пункт пропуску і які засоби застосовувати.

Нещодавно писали, як у Німеччині застосували наземних роботів Gereon. З його допомогою піхотні відділення можуть виявляти та знищувати супротивника на складнодоступній місцевості.