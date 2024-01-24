Укрепления не спасают: термобарические дроны-камикадзе эффективно разносят позиции РФ (видео)

Боеприпасы термобарического типа не сносят стены и броню, но внутри закрытых помещений и техники не оставляют россиянам шансов на выживание. Если где-то есть отверстие, в которое может влететь дрон — это гарантированная гибель.

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С термобарическим боеприпасом обычный легкий FPV-дрон становится мощным оружием для разрушения укреплений и наносит существенно больший урон живой силе в закрытых помещениях. О применении украинцами термобарических дронов рассказывает Forbes.

Сэмюэль Бендетт, эксперт по российским беспилотникам, отметил, что российские военные Telegram-каналы начали беспокоиться о новом вооружении украинских беспилотников. Еще бы — они способны "выносить" блиндажи вместе с их "населением" за две волны.

Россияне жалуются из-за термобарических дронов

Украинские военные тоже выкладывают видео, на которых демонстрируют удары беспилотников с новыми термобарическими боеголовками.

Термобарический боеприпас — что это такое?

Подавляющее большинство снарядов общего назначения являются взрывчатым и осколочным оружием. Обычно большая часть их веса — металл и специальные мелкие фрагменты, а не взрывчатка. Шрапнель обычно наносит гораздо больший ущерб на более широкой территории, чем взрыв. Но термобарические боеприпасы — это как раз про взрыв.

Вместо твердой взрывчатки такие снаряды рассеивают облако жидкости и воспламеняют его, образуя взрыв. Они высвобождают больше энергии на единицу объема, чем это могут сделать обычные взрывчатые вещества. Заряд создает взрывную волну с более низким пиковым избыточным давлением, но большей продолжительности, которая одинаково хорошо разрушает изнутри помещение и легкие человека. Термобарическая бомба вряд ли навредит человеку за сотни метров, но именно в помещении она во всех смыслах раскрывается на полную.

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Россияне давно используют ряд "огнеметов", таких, как реактивные системы залпового огня ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", которые стреляют термобарическими ракетами по опорным пунктам противника. Это мощное российское термобарическое оружие печально известно огромными и неточными разрушениями, которые оно наносит городам Украины. Но они имеют относительно малый радиус поражения и чрезвычайно уязвимы для тех же FPV-дронов.

Малый форм-фактор добавляет точности

Легкие термобарические заряды, которые дроны доносят до самой цели, являются гораздо более точными по этой причине. Для этого украинцы используют ручные термобарические гранаты РГТ27-С2.

Украинские ручные термобарические гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2

Взрывная огненная сфера, которую образует эта граната, не оставляет шансов бронированной технике — она полностью выгорает внутри. Это лучший боеприпас, который можно забросить в люк или окно.

Украинский беспилотник с термобарическими гранатами РГТ-27С2, уничтожает заброшенные российские БМП

Если отверстия нет — его можно сделать. Одно из видео демонстрирует такую атаку в два шага: первый FPV пробивает отверстие в крыше здания, а следующий влетает через него внутрь и творит там локальный апокалипсис с помощью термобарической боеголовки. Американские морские пехотинцы тоже использовали подобную тактику с термобарическими ракетными установками SMAW-NE в битве за Фаллуджу (Ирак) в 2004 году. Разница в том, что FPV имеют радиус действия в несколько километров и точнее поражают.

Как это выглядит?

Если взрывы FPV-дронов обычно видны только по клубу дыма, который они создают, термобарические боеприпасы могут вызывать заметный подъем, когда крыши и стены смещаются.

Здание, пораженное термобарическим FPV-дроном Фото: Скриншот

В одном из случаев FPV-камикадзе даже пережил детонацию собственного полезного груза. Целью был российский тактический радар, который работал через щель в крыше разрушенного дома. На видео показано, как дрон пролетает сквозь щель и взрывается, а видео продолжается после взрыва — значит, дрон продолжает работать. Кадры другого беспилотника показывают, что взрыв снес большую часть оставшейся крыши.

Для россиян термобарические БПЛА тоже относительно новое оружие. В декабре Фокус писал, что они начали применять дроны со снарядом ТБГ-7В.