"Уменьшает точность ракет": авиационный эксперт рассказал о роли системы "Покрова" (видео)

"Покрова" стала важной частью украинской системы ПВО и уже показывает видимые результаты, мешая России вести обстрелы.

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Украинская система радиоэлектронной борьбы "Покрова", из-за которой при последнем ракетном обстреле со стороны России около 20 ракет противника так и не долетели к своим целям — это элемент сложной модернизированной системы противовоздушной обороны Украины. Подробности об этой военной разработке рассказал эксперт в сфере авиации Анатолий Храпчинский в эфире национального телемарафона в пятницу, 26 января.

Он обратил внимание на то, что "Покрова" — это часть эшелонированной системе ПВО, которая помогает подавлять сигналы навигации и некоторые другие компоненты, отвечающие за точность ракет. Именно в паре с другими средствами для обороны воздушного пространства Украины она показывает видимые результаты, помогая ракетам противника не достичь цели и экономя таким образом дорогостоящие снаряды для зенитно-ракетных комплексов.

"Это обновленная система противовоздушной обороны, куда входят и средства радиоэлектронной борьбы, за счет которых происходит уменьшение точности ракет", — объяснил эксперт.

Анатолий Храпчинский также выразил уверенность, что у Украины есть все шансы в обозримом будущем и далее развивать перспективное направление РЭБ и даже экспортировать свою технику в другие страны мира.

Напомним, 11 января мы писали о том, что в Украине не так с производством РЭБ и как исправить ситуацию. Эксперты в сфере радиоэлектронных технологий указывают на бюрократические преграды и "сырьевую зависимость" от Китая производителей отечественных систем РЭБ.

Также Фокус писал о том, как Украина "наступает на пятки" России в сфере РЭБ. Украинским инженерам нужно всего несколько дней, чтобы получить новый образец оружия, которое использует противник, и разработать стратегию противодействия. Скорость обновления прошивок и программного обеспечения в Украине превышает мировые стандарты.