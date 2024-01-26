"Зменшує точність ракет": авіаційний експерт розповів про роль системи "Покрова" (відео)

"Покрова" стала важливою частиною української системи ППО і вже показує видимі результати, заважаючи Росії вести обстріли.

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Українська система радіоелектронної боротьби "Покрова", через яку під час останнього ракетного обстрілу з боку Росії близько 20 ракет противника так і не долетіли до своїх цілей — це елемент складної модернізованої системи протиповітряної оборони України. Подробиці про цю військову розробку розповів експерт у сфері авіації Анатолій Храпчинський в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 26 січня.

Він звернув увагу на те, що "Покрова" — це частина ешелонованої системи ППО, яка допомагає пригнічувати сигнали навігації та деякі інші компоненти, що відповідають за точність ракет. Саме в парі з іншими засобами для оборони повітряного простору України вона показує видимі результати, допомагаючи ракетам супротивника не досягти мети і заощаджуючи таким чином дорогі снаряди для зенітно-ракетних комплексів.

"Це оновлена система протиповітряної оборони, куди входять і засоби радіоелектронної боротьби, за рахунок яких відбувається зменшення точності ракет", — пояснив експерт.

Анатолій Храпчинський також висловив упевненість, що в України є всі шанси в доступному для огляду майбутньому й надалі розвивати перспективний напрямок РЕБ і навіть експортувати свою техніку в інші країни світу.

Нагадаємо, 11 січня ми писали про те, що в Україні не так із виробництвом РЕБ і як виправити ситуацію. Експерти у сфері радіоелектронних технологій вказують на бюрократичні перепони та "сировинну залежність" від Китаю виробників вітчизняних систем РЕБ.

Також Фокус писав про те, як Україна "наступає на п'яти" Росії у сфері РЕБ. Українським інженерам потрібно всього кілька днів, щоб отримати новий зразок зброї, яку використовує противник, і розробити стратегію протидії. Швидкість оновлення прошивок і програмного забезпечення в Україні перевищує світові стандарти.