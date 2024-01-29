Лазер превращает стекло в необычную солнечную батарею: в чем секрет новой технологии

Воздействуя на теллурит лазерными импульсами, исследователи изменили структуру вещества и оно начало вырабатывать ток.

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Исследователи, работающие в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), вместе коллегами из Токийского технологического института смогли при помощи лазера превратить стекло из теллурита в полупроводник, передает Interesting Engineering.

Теллурит — это оксидный минерал, состоящий из диоксида теллура (ред.). Воздействуя на это вещество лазером, ученые добились повышения его светочувствительности. Они пришли к выводу, что такой метод позволит создавать, например, стекла, которые смогут работать в качестве солнечных батарей. Исследователи были и сами очень удивлены тому, что вещество изменило свои свойства.

Секрет кроется в способе лазерного воздействия. Дело в том, что луч не работал постоянно, а прерывисто и очень-очень быстро генерируя импульсы. При попадании лазера на поверхность стекла, его структура видоизменялась — появлялись кристаллы теллура и оксида теллура, которые, по своей сути, являются полупроводниками. Когда стекло с уже измененной структурой поднесли к свету, то кристаллы начали вырабатывать электричество. В итоге, фотопроводящий материал был получен при минимальных затратах и средствах.

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Ученые протестировали свою технологию следующим образом. Они взяли кусочек теллуритового стекла в 1 см и при помощи лазерного луча сделали узор. Затем они воздействовали на этот участок световыми волнами разно й длинны, и он вырабатывал электричество. Исследователи говорят, что выработка тока продолжалась несколько месяцев, а это открывает путь к созданию светочувствительных сенсоров и различных полупроводниковых схем.

Сделать из оконных стекол солнечные панели без помощи лазера нельзя, однако она может стать необходимой в полупроводниковой промышленности.

Ранее мы писали о том, что солнечная батарея толщиной с бумагу может превратить любую поверхность в источник энергии. Исследователи разрабатывают масштабируемую технологию производства сверхтонких и легких солнечных элементов, которые можно легко добавить на любую поверхность.