Лазер перетворює скло на незвичайну сонячну батарею: у чому секрет нової технології

Впливаючи на телурит лазерними імпульсами, дослідники змінили структуру речовини і вона почала виробляти струм.

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Дослідники, які працюють у Федеральній політехнічній школі Лозанни (EPFL), разом із колегами з Токійського технологічного інституту змогли за допомогою лазера перетворити скло з телуриту на напівпровідник, передає Interesting Engineering.

Телурит — це оксидний мінерал, що складається з діоксиду телуру (ред.). Впливаючи на цю речовину лазером, вчені домоглися підвищення її світлочутливості. Вони дійшли висновку, що такий метод дасть змогу створювати, наприклад, скло, яке зможе працювати як сонячні батареї. Дослідники були й самі дуже здивовані тим, що речовина змінила свої властивості.

Секрет криється в способі лазерного впливу. Річ у тім, що промінь не працював постійно, а переривчасто і дуже-дуже швидко генеруючи імпульси. Під час потрапляння лазера на поверхню скла, його структура видозмінювалася — з'являлися кристали телуру й оксиду телуру, які, за своєю суттю, є напівпровідниками. Коли скло з уже зміненою структурою піднесли до світла, то кристали почали виробляти електрику. Зрештою фотопровідний матеріал було отримано за мінімальних витрат і коштів.

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Вчені протестували свою технологію так. Вони взяли шматочок телуритового скла в 1 см і за допомогою лазерного променя зробили візерунок. Потім вони впливали на цю ділянку світловими хвилями різної довжини, і вона виробляла електрику. Дослідники кажуть, що вироблення струму тривало кілька місяців, а це відкриває шлях до створення світлочутливих сенсорів і різних напівпровідникових схем.

Зробити з віконного скла сонячні панелі без допомоги лазера не можна, проте вона може стати необхідною в напівпровідниковій промисловості.

Раніше ми писали про те, що сонячна батарея товщиною з папір може перетворити будь-яку поверхню на джерело енергії. Дослідники розробляють масштабовану технологію виробництва надтонких і легких сонячних елементів, які можна легко додати на будь-яку поверхню.