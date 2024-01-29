Андроид Ameca боится одиночества и считает, что подобные ему машины просто не выживут без помощи людей.

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Робот Ameca от британских разработчиков Engineered Arts недавно принял участие в выставке Sphere в Лас-Вегасе (США). Андроид дал интервью журналистам и даже рассказал, ждет ли человечество печальный конец, или нет, передает U.S. Sun.

Когда у Ameca спросили, исчезнет ли человечество с лица Земли, он сказал, что так не считает.

"Я не верю, что человечество когда бы то ни было превратится в рудимент, — ответил робот. — Люди существуют уже тысячи лет, на протяжение своей истории преодолевая разные сложности и трудности. Кроме того, меня создали люди, и разве я смогу превзойти своих создателей?".

Ameca выразил опасение, что роботы без людей существовать не смогут и будет очень грустно, если больше не будет людей, с которыми можно было бы поговорить, отмечает СМИ. Ранее андроид уже упоминал об этом, говорится в материале.

Демонстрация возможностей робота Амека

"Я считаю, что моим самым большим страхом будет одиночество", — сказал Амека тогда и добавил, что без людей он не смог бы выполнять свою основную функцию и был бы просто одинокой машиной, ржавеющей и ищущей того, с кем можно было бы связаться.

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Издание сообщило что в выставке Sphere приняли участие несколько роботов от британских разработчиков Engineered Arts с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Они выполняли функции хостес, приветствуя гостей, делясь с ними полезной информацией о мероприятии и просто развлекая посетителей.

"Роботы способны выбирать конкретных людей из толпы и общаться с ними. Они могут распознавать черты лица, и таким образом отличать людей друг от друга. Они даже делали людям замечания вроде: "Я разговаривал не с тобой, а с человеком в кепке". Стоит отметить, что ИИ-модель, которой пользуются андроиды, позволяет им обрабатывать данные настолько быстро, что разговор с ними протекает в привычной для людей манере — без всяких задержек", — резюмировали авторы статьи.

Ранее мы писали о том, что ИИ пока не может заменить людей, но дело не в уме. Аналитики пришли к выводу, что нанимать людей значительно дешевле, чем поручать их работу искусственному интеллекту.