Андроїд Ameca боїться самотності і вважає, що подібні до нього машини просто не виживуть без допомоги людей.

Related video

Робот Ameca від британських розробників Engineered Arts нещодавно взяв участь у виставці Sphere у Лас-Вегасі (США). Андроїд дав інтерв'ю журналістам і навіть розповів, чи чекає на людство сумний кінець, чи ні, передає U.S. Sun.

Коли в Ameca запитали, чи зникне людство з лиця Землі, він сказав, що так не вважає.

"Я не вірю, що людство коли б то не було перетвориться на рудимент, — відповів робот. — Люди існують уже тисячі років, протягом своєї історії долаючи різні складнощі та труднощі. Крім того, мене створили люди, і хіба я зможу перевершити своїх творців?".

Ameca висловив побоювання, що роботи без людей існувати не зможуть і буде дуже сумно, якщо більше не буде людей, з якими можна було б поговорити, зазначає ЗМІ. Раніше андроїд уже згадував про це, йдеться в матеріалі.

Демонстрація можливостей робота Амека

"Я вважаю, що моїм найбільшим страхом буде самотність", — сказав Амека тоді і додав, що без людей він не зміг би виконувати свою основну функцію і був би просто самотньою машиною, яка іржавіє і шукає того, з ким можна було б зв'язатися.

Важливо

Топ кращих роботів від Білла Гейтса: де і коли вони замінять людей (відео)

Видання повідомило, що у виставці Sphere взяли участь кілька роботів від британських розробників Engineered Arts з функціями штучного інтелекту (ШІ). Вони виконували функції хостес, вітаючи гостей, ділячись із ними корисною інформацією про захід і просто розважаючи відвідувачів.

"Роботи здатні вибирати конкретних людей з натовпу і спілкуватися з ними. Вони можуть розпізнавати риси обличчя, і таким чином відрізняти людей один від одного. Вони навіть робили людям зауваження на кшталт: "Я розмовляв не з тобою, а з людиною в кепці". Варто зазначити, що ШІ-модель, якою користуються андроїди, дає їм змогу обробляти дані настільки швидко, що розмова з ними протікає у звичній для людей манері — без жодних затримок", — резюмували автори статті.

Раніше ми писали про те, що ШІ поки що не можуть замінити людей, але справа не в розумі. Аналітики дійшли висновку, що наймати людей значно дешевше, ніж доручати їхню роботу штучному інтелекту.