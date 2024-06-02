Сервіс закрито: до списку застарілих девайсів Apple потрапив культовий iPhone

Телефон iPhone 5s тепер офіційно вважається "застарілим" продуктом. Це означає, що Apple Stores і авторизовані сервісні центри Apple більше не пропонуватимуть для нього ремонт або інші апаратні послуги.

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Компанія Apple нещодавно внесла зміни до списку застарілих і вінтажних продуктів, включивши до нього iPhone 5s, шосте покоління iPod touch і одну зі старих моделей iMac. Про це повідомив новинний портал MacRumors.

Перша зміна стосується iPhone 5s, який тепер офіційно вважається "застарілим" продуктом по всьому світу. Це означає, що Apple Stores і авторизовані сервісні центри Apple більше не пропонуватимуть ремонт або інші апаратні послуги для цього пристрою.

Згідно з політикою Apple, продукт вважається застарілим, якщо минуло сім років з моменту останнього його надходження в продаж.

Друга зміна стосується шостого покоління iPod touch і 21.5-дюймового iMac з дисплеєм Retina 4K кінця 2015 року, які тепер класифікуються як "вінтажні" продукти.

Це означає, що минуло понад п'ять років з моменту, як Apple припинила їхній продаж. Вінтажні продукти все ще можуть бути відремонтовані в Apple Stores і авторизованих сервісних центрах, але тільки протягом двох років і за наявності необхідних запчастин.

Особливості iPhone 5s

iPhone 5s став першим смартфоном Apple, який отримав сенсор відбитків пальців Touch ID, вбудований у кнопку Home. Це нововведення значно поліпшило безпеку і зручність використання пристрою, задавши стандарт для майбутніх моделей.

Дизайн iPhone 5s, з його алюмінієвим корпусом і тонким профілем, був дуже популярним серед користувачів. Він продовжив і розвинув концепцію дизайну, розпочату з iPhone 5, і став зразком для багатьох наступних моделей.

Також iPhone 5s був першим девайсом, який вийшов з попередньо встановленою операційною системою iOS 7. Це оновлення принесло радикально новий дизайн інтерфейсу і безліч нових функцій, що зробило iPhone 5s ще більш привабливим для користувачів.

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