Сервис закрыт: в список устаревших девайсов Apple попал культовый iPhone

Телефон iPhone 5s теперь официально считается "устаревшим" продуктом. Это означает, что Apple Stores и авторизованные сервисные центры Apple больше не будут предлагать для него ремонт или другие аппаратные услуги.

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Компания Apple недавно внесла изменения в список устаревших и винтажных продуктов, включив в него iPhone 5s, шестое поколение iPod touch и одну из старых моделей iMac. Об этом сообщил новостной портал MacRumors.

Первое изменение касается iPhone 5s, который теперь официально считается "устаревшим" продуктом по всему миру. Это означает, что Apple Stores и авторизованные сервисные центры Apple больше не будут предлагать ремонт или другие аппаратные услуги для этого устройства.

Согласно политике Apple, продукт считается устаревшим, если прошло семь лет с момента последнего его поступления в продажу.

Второе изменение касается шестого поколения iPod touch и 21.5-дюймового iMac с дисплеем Retina 4K конца 2015 года, которые теперь классифицируются как "винтажные" продукты.

Это означает, что прошло более пяти лет с момента, как Apple прекратила их продажу. Винтажные продукты все еще могут быть отремонтированы в Apple Stores и авторизованных сервисных центрах, но только в течение двух лет и при наличии необходимых запчастей.

Особенности iPhone 5s

iPhone 5s стал первым смартфоном Apple, который получил сенсор отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку Home. Это новшество значительно улучшило безопасность и удобство использования устройства, задав стандарт для будущих моделей.

Дизайн iPhone 5s, с его алюминиевым корпусом и тонким профилем, был очень популярным среди пользователей. Он продолжил и развил концепцию дизайна, начатую с iPhone 5, и стал образцом для многих последующих моделей.

Также iPhone 5s был первым девайсом, который вышел с предустановленной операционной системой iOS 7. Это обновление принесло радикально новый дизайн интерфейса и множество новых функций, что сделало iPhone 5s еще более привлекательным для пользователей.

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