Дрон із пінопласту: у РФ представили новий розвідувальний БПЛА "ИРТ-Скаут"

Безпілотник оснастили електродвигуном, який дає йому змогу розвивати швидкість до 90 км/год. При цьому дальність його польоту становить 50 км, а час автономної роботи — 1 годину.

Related video

На міжнародному салоні "Комплексная безопасность" російська компанія "ІРТ" ("Інтегральні роботизовані технології") продемонструвала свій новий розвідувальний дрон "ИРТ-Скаут". Унікальною особливістю цього безпілотника є його корпус, виконаний з пінопласту, що дає змогу запускати дрон з руки. Про це повідомляє російське агенція ТАСС.

Розробники зазначили, що використання пінопластового корпусу значно знижує вартість виробу і спрощує процес ремонту в польових умовах. Російські ЗМІ підкреслюють, що це рішення робить "ИРТ-Скаут" більш доступним і зручним для використання в різних умовах.

Технічні характеристики та можливості

Дрон оснащений електродвигуном, який дає йому змогу розвивати швидкість до 90 км/год. Дальність польоту становить 50 км, а час автономної роботи — 1 годину. Корисне навантаження безпілотника становить лише 200 грамів. Інші деталі про нову розробку поки не розголошуються.

Як зазначили оглядачі Defense Express, російські окупанти вже використовують на полі бою дрони з пінопласту. Зокрема, раніше цього року був помічений дрон-камікадзе з фюзеляжем із двох алюмінієвих труб, а також із крилом із пінопласту розмахом близько 2 м.

Російський БПЛА з пінопласту Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, 2023 року стало відомо, що російські конструктори створили безпілотник літакового типу ММ-1 з пінопласту, нібито невидимий для засобів радіоелектронної боротьби. З металевих компонентів у дрона тільки двигун і мінімальний набір деталей, частину яких можна замінити на склопластикові.