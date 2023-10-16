"Може проходити РЕБ України": росіяни хваляться пінопластовим дроном ММ-1

Пінопласт поглинає і розсіює радіохвилі, що робить його майже непомітним у небі. Поки що у РФ зібрали лише один безпілотник ММ-1, але незабаром зроблять більше.

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Російські інженери заявили, що створили дрон із пінопласту під назвою ММ-1, якому не страшні будь-які засоби радіоелектронної боротьби або радарні системи. Про це повідомляє агентство російське інформаційне агентство ТАСС.

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За словами представника інноваційно-технологічного центру TsAGIStart, розташованого на території технопарку Центрального аерогідродинамічного інституту імені професора М.Є. Жуковського, у конструкції дрона практично відсутні металеві деталі, що робить безпілотник максимально непомітним. З металу виконаний тільки двигун і обмежена кількість гвинтів кріплення основних вузлів безпілотника. Втім, якщо металеві гвинти створюватимуть проблеми з РЕБ, то розробники можуть замінити їх на кріплення зі скловолокна.

Як заявив агентству ТАСС представник TsAGIStart, безпілотник ММ-1 може розвивати швидкість до 100 км/год, несучи при цьому корисне навантаження до 5 кг. При цьому дрон управляється в FPV-режимі (з видом від першої особи) і оснащений для цього спеціальною камерою.

Поки що ММ-1 існує в єдиному екземплярі, але найближчим часом інженери готуються зібрати ще п'ять подібних безпілотників. Розробники планують домогтися максимальної непомітності безпілотника системами РЕБ і будуть під час випробувань вносити потрібні модифікації.

Як зазначає портал UAS Vision, комірчаста структура пінопласту є великою проблемою для засобів радіоелектронної боротьби та різних радарів. Коли радіохвилі стикаються з пінопластом, вони поглинаються, розсіюються або відбиваються численними заповненими повітрям порожнечами всередині матеріалу. Таке розсіювання і поглинання радіохвиль ускладнює точне виявлення або зчитування сигналів радіочастотними пристроями від об'єктів або міток, покритих або оточених пінопластовим матеріалом.

Крім того, пластикові полімери, використовувані в пінопласті, також можуть чинити екрануючу дію на радіочастотні сигнали. Деякі пластикові полімери, особливо з високою провідністю або металевими добавками, можуть блокувати або послаблювати радіохвилі. Це ще більше ускладнює здатність радіочастотних пристроїв виявляти пінопласт.

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