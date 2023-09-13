Австралійські картонні дрони отримають оновлення на основі українського досвіду

Українські військові мають змогу передавати фідбек напряму виробнику. Тому вже зараз доопрацьовуються системи БПЛА.

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Австралія передала Україні декілька сотень картонних безпілотників для ведення розвідки. На основі отриманого досвіду компанія SYPAQ планує оновити БПЛА. Про це повідомляє Defense News.

Картонні дрони мають низку переваг: непомітність для радарів та низьку вартість виробництва. Австралійський Corvo має звичайні камери GoPro й корисне навантаження у 3 кг. Радіус дії понад 100 км.

Після постачання БПЛА Україні, розробники отримали багато зворотного звʼязку. Генеральний менеджер SYPAQ Майкл Партрідж каже, що українці активно використовують їхній дрон для складніших місій. Тому компанія зараз вдосконалює систему планування місії, інтерфейс користувача й саму наземну станцію керування.

"Українці певним чином це використовують. Найефективніший спосіб, про який ми чуємо, полягає в тому, що вони буквально прорізають отвори в дні та встановлюють GoPro на 10-секундні таймери, щоб зняти короткий ролик. Це допомагає зробити безпілотники ще важчими для виявлення, оскільки немає каналу передачі відео або отримання навігаційних інструкцій", — каже Партрідж.

Також він додає, що розвідувальні дані 30-хвилинної давнини є дуже важливим джерелом інформації. Окрім цього українські військові можуть надавати запит напряму виробнику. Єдиним, що не зміниться — матеріал БПЛА.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, чому Corvo PPDS ідеальні для атаки РФ. Радіохвилі не ловлять картонні вироби.

Раніше посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що українські військові застосовують дрони SYPAQ для "смертоносних" місій.