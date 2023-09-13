Австралийские картонные дроны получат обновление на основе украинского опыта

Украинские военные могут передавать фидбек напрямую производителю. Поэтому уже сейчас дорабатываются системы БПЛА.

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Австралия передала Украине несколько сотен картонных беспилотников для ведения разведки. На основе полученного опыта компания SYPAQ планирует обновить БПЛА. Об этом сообщает Defense News.

Картонные дроны имеют ряд преимуществ: незаметность для радаров и низкую стоимость производства. Австралийский Corvo имеет обычные камеры GoPro и полезную нагрузку в 3 кг. Радиус действия более 100 км.

После поставки БПЛА Украине, разработчики получили много обратной связи. Генеральный менеджер SYPAQ Майкл Партридж говорит, что украинцы активно используют их дрон для более сложных миссий. Поэтому компания сейчас совершенствует систему планирования миссии, интерфейс пользователя и саму наземную станцию управления.

"Украинцы определенным образом это используют. Самый эффективный способ, о котором мы слышим, заключается в том, что они буквально прорезают отверстия в дне и устанавливают GoPro на 10-секундные таймеры, чтобы снять короткий ролик. Это помогает сделать беспилотники еще более трудными для обнаружения, поскольку нет канала передачи видео или получения навигационных инструкций", — говорит Партридж.

Также он добавляет, что разведывательные данные 30-минутной давности являются очень важным источником информации. Кроме этого украинские военные могут предоставлять запрос напрямую производителю. Единственным, что не изменится — материал БПЛА.

Напомним, 30 августа СМИ писали, почему Corvo PPDS идеальны для атаки РФ. Радиоволны не ловят картонные изделия.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что украинские военные применяют дроны SYPAQ для "смертоносных" миссий.