"Может проходить РЭБ Украины": россияне хвастаются пенопластовым дроном ММ-1

Пенопласт поглощает и рассеивает радиоволны, что делает его почти незаметным в небе. Пока в РФ собрали лишь один беспилотник ММ-1, но вскоре сделают больше.

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Российские инженеры заявили, что создали дрон из пенопласта под названием ММ-1, которому не страшны любые средства радиоэлектронной борьбы или радарные системы. Об этом сообщает агентство российское информационное агентство ТАСС.

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По словам представителя инновационно-технологического центра TsAGIStart, расположенного на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, в конструкции дрона практически отсутствуют металлические детали, что делает беспилотник максимально незаметным. Из металла выполнен только двигатель и ограниченное количество винтов крепления основных узлов беспилотника. Впрочем, если металлические винты будут создавать проблемы с РЭБ, то разработчики могут заменить их на крепления из стекловолокна.

Как заявил агентству ТАСС представитель TsAGIStart, беспилотник ММ-1 может развивать скорость до 100 км/ч, неся при этом полезную нагрузку до 5 кг. При этом дрон управляется в FPV-режиме (с видом от первого лица) и оснащен для этого специальной камерой.

Пока что ММ-1 существует в единственном экземпляре, но в ближайшее время инженеры готовятся собрать еще пять подобных беспилотников. Разработчики планируют добиться максимальной незаметности беспилотника системами РЭБ и будут при испытаниях вносить нужные модификации.

Как отмечает портал UAS Vision, ячеистая структура пенопласта является большой проблемой для средств радиоэлектронной борьбы и различных радаров. Когда радиоволны сталкиваются с пенопластом, они поглощаются, рассеиваются или отражаются многочисленными заполненными воздухом пустотами внутри материала. Такое рассеивание и поглощение радиоволн затрудняет точное обнаружение или считывание сигналов радиочастотными устройствами от объектов или меток, покрытых или окруженных пенопластовым материалом.

Кроме того, пластиковые полимеры, используемые в пенопласте, также могут оказывать экранирующее действие на радиочастотные сигналы. Некоторые пластиковые полимеры, особенно с высокой проводимостью или металлическими добавками, могут блокировать или ослаблять радиоволны. Это еще больше затрудняет способность радиочастотных устройств обнаруживать пенопласт.

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