Остались без "гармошки": бойцы ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Гармонь-М"

По иронии судьбы, новейшая РЛС предназначена для контроля за воздушной обстановкой, но все же пропустила атаку украинского FPV-дрона.

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Украинские силы на Краматорском направлении нанесли удар по российским позициям, уничтожив современную радиолокационную станцию (РЛС) "Гармонь-М". Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Станция была уничтожена с помощью FPV-дрона, несмотря на свою основную задачу — контроль за воздушной обстановкой.

"Радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года. Ее же задача — слежение за воздушной обстановкой. Однако по иронии судьбы, она была уничтожена FPV-дроном", — заявили военные.

Характеристики РЛС "Гармонь-М"

Радиолокационная станция "Гармонь-М", введенная на вооружение Центрального военного округа России в марте 2024 года, предназначена для мониторинга воздушного пространства.

Российская радиолокационная станция "Гармонь-М" Фото: Открытые источники

По информации российских источников, она якобы может обнаруживать и идентифицировать воздушные цели на дистанции до 45 км. Обнаруженные цели отображаются на жидкокристаллическом экране управления, а информация о них передается на командные пункты и зенитные батареи для оперативного реагирования.

Компактный размер и небольшой вес РЛС "Гармонь-М" позволяют оперативно доставлять ее даже в труднодоступные регионы, включая горные районы, что повышает ее тактическую мобильность. Российские военнослужащие, согласно информации Центрального военного округа, уже начали освоение модернизированной станции под руководством опытных инструкторов, участвовавших в боевых действиях в Украине.

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Напомним, 23 октября в ходе атаки беспилотных аппаратов на оккупированный Крымский полуостров была повреждена РЛС. Станция находилась в мобильном пункте 31-й дивизии ПВО вблизи села Оленовка.