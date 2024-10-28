Залишилися без "гармошки": бійці ЗСУ знищили новітню російську РЛС "Гармонь-М"
За іронією долі, новітня РЛС призначена для контролю за повітряною обстановкою, але все ж пропустила атаку українського FPV-дрона.
Українські сили на Краматорському напрямку завдали удару по російських позиціях, знищивши сучасну радіолокаційну станцію (РЛС) "Гармонь-М". Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Станцію було знищено за допомогою FPV-дрона, попри своє основне завдання — контроль за повітряною обстановкою.
"Радіолокаційна станція "Гармонь-М" потрапила на забезпечення в мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року. Її ж завдання — стеження за повітряною обстановкою. Однак за іронією долі, її було знищено FPV-дроном", — заявили військові.
Характеристики РЛС "Гармонь-М"
Радіолокаційна станція "Гармонь-М", введена на озброєння Центрального військового округу Росії в березні 2024 року, призначена для моніторингу повітряного простору.
За інформацією російських джерел, вона нібито може виявляти та ідентифікувати повітряні цілі на дистанції до 45 км. Виявлені цілі відображаються на рідкокристалічному екрані управління, а інформацію про них передають на командні пункти та зенітні батареї для оперативного реагування.
Компактний розмір і невелика вага РЛС "Гармонь-М" дають змогу оперативно доставляти її навіть у важкодоступні регіони, включно з гірськими районами, що підвищує її тактичну мобільність. Російські військовослужбовці, згідно з інформацією Центрального військового округу, вже почали освоєння модернізованої станції під керівництвом досвідчених інструкторів, які брали участь у бойових діях в Україні.Важливо
Нагадаємо, 23 жовтня під час атаки безпілотних апаратів на окупований Кримський півострів було пошкоджено РЛС. Станція знаходилася в мобільному пункті 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка.