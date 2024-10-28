Залишилися без "гармошки": бійці ЗСУ знищили новітню російську РЛС "Гармонь-М"

За іронією долі, новітня РЛС призначена для контролю за повітряною обстановкою, але все ж пропустила атаку українського FPV-дрона.

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Українські сили на Краматорському напрямку завдали удару по російських позиціях, знищивши сучасну радіолокаційну станцію (РЛС) "Гармонь-М". Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Станцію було знищено за допомогою FPV-дрона, попри своє основне завдання — контроль за повітряною обстановкою.

"Радіолокаційна станція "Гармонь-М" потрапила на забезпечення в мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу військ РФ у березні 2024 року. Її ж завдання — стеження за повітряною обстановкою. Однак за іронією долі, її було знищено FPV-дроном", — заявили військові.

Характеристики РЛС "Гармонь-М"

Радіолокаційна станція "Гармонь-М", введена на озброєння Центрального військового округу Росії в березні 2024 року, призначена для моніторингу повітряного простору.

Російська радіолокаційна станція "Гармонь-М" Фото: Відкриті джерела

За інформацією російських джерел, вона нібито може виявляти та ідентифікувати повітряні цілі на дистанції до 45 км. Виявлені цілі відображаються на рідкокристалічному екрані управління, а інформацію про них передають на командні пункти та зенітні батареї для оперативного реагування.

Компактний розмір і невелика вага РЛС "Гармонь-М" дають змогу оперативно доставляти її навіть у важкодоступні регіони, включно з гірськими районами, що підвищує її тактичну мобільність. Російські військовослужбовці, згідно з інформацією Центрального військового округу, вже почали освоєння модернізованої станції під керівництвом досвідчених інструкторів, які брали участь у бойових діях в Україні.

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Нагадаємо, 23 жовтня під час атаки безпілотних апаратів на окупований Кримський півострів було пошкоджено РЛС. Станція знаходилася в мобільному пункті 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка.