Apple уже создала складной iPhone: когда он появится в продаже — СМИ

По информации журналистов, компания уже имеет два прототипа складного iPhone, но до серийного производства еще по крайней мере два года. Инженеры хотят уменьшить толщину в два раза.

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Компания Apple рассматривает возможность выпуска складного iPhone и уже создала два прототипа в форме раскладушки, однако хочет их усовершенствовать. Об этом сообщает The Information, ссылаясь на инсайдеров.

Хотя прототипы складного iPhone уже существуют, разработка все еще далека от завершения. Ожидается, что первые Apple iPhone с гибким экраном появятся не раньше 2026 года — через семь лет после выпуска первого складного смартфона главного конкурента, Samsung Galaxy Fold.

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Есть несколько проблем, которые хочет решить Apple перед выпуском складных iPhone. Инженеры до сих пор не смогли в достаточной степени избавиться от проблемі мусора между двумя складывающимися половинками. Другая задача — создать такие функции для складного iPhone, которые сделали бы его достаточно привлекательным вариантом для потребителей. Это критично, учитывая более высокие цены на складные телефоны по сравнению с более традиционным форм-фактором.

Также инженеры компании хотели сделать каждую половинку складного устройства вдвое тоньше, чем обычный iPhone сейчас, чтобы получить примерно такую же толщину в сложенном виде. Но размер аккумулятора и ограничения физических характеристик дисплея все еще не дают этого сделать.

Apple занимается созданием складного смартфона на протяжении нескольких лет. Кажется более вероятным, что первым складным устройством Apple, если она решит его выпустить, будет не iPhone, а iPad. Это несло бы меньший риск для компании, чем создание складной версии ее важнейшего продукта. Apple не нужно было бы так волноваться о толщине складного iPad. Планшет также не должен соответствовать более высоким стандартам в тестах на падение. По данным The Information, Apple разрабатывает такой планшет по крайней мере с 2020 года.

Если говорить о складном iPad, он также все еще имеет некоторые проблемы. Инженеры работают над уменьшением складки, которая появляется в центре дисплея после многих сгибаний. Apple также пытается убедиться, что экран полностью плоский, когда его открывают, и что посередине нет выступов или впадин. Samsung понадобилось несколько лет и несколько итераций складных устройств, чтобы разработать шарнир, который избавляет от щели между двумя половинками Galaxy Fold и Flip.

Несмотря на несколько лет собственной истории, складные смартфоны имеют ограниченную популярность, прежде всего из-за высокой стоимости. Самыми продаваемыми телефонами всех времен являются простейшие кнопочные аппараты.