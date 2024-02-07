Apple уже створила складаний iPhone: коли він з'явиться в продажу — ЗМІ

За інформацією журналістів, компанія вже має два прототипи складаного iPhone, але до серійного виробництва ще принаймні два роки. Інженери хочуть зменшити товщину у два рази.

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Компанія Apple розглядає можливість випуску складаного iPhone і вже створила два прототипи у формі розкладачки, проте хоче їх удосконалити. Про це повідомляє The Information, покликаючись на інсайдерів.

Хоча прототипи складаного iPhone уже існують, розробка все ще далеко від завершення. Очікується, що перші Apple iPhone із гнучким екраном з'являться не раніше ніж у 2026 році — за сім років після випуску першого складаного смартфона головного конкурента, Samsung Galaxy Fold.

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Є кілька проблем, які хоче розв’язати Apple перед випуском складаних iPhone. Інженери досі не змогли достатньою мірою позбавитися сміття між двома половинками, що складаються. Інше завдання — створити такі функції для складаного iPhone, які зробили б його достатньо привабливим варіантом для споживачів. Це критично, враховуючи вищі ціни на складані телефони порівняно з традиційнішим формфактором.

Також інженери компанії хотіли зробити кожну половинку складаного пристрою вдвічі тоншою, ніж зараз є звичайний iPhone, щоб мати приблизно таку ж товщину в складеному вигляді. Але розмір акумулятора й обмеження фізичних характеристик дисплея все ще не дають цього зробити.

Apple займається створенням складного смартфона протягом кількох років. Здається ймовірнішим, що першим складаним пристроєм Apple, якщо вона вирішить його випустити, буде не iPhone, а iPad. Це несло б менший ризик для компанії, ніж створення складної версії її найважливішого продукту. Apple не потрібно було б так хвилюватися про товщину складаного iPad. Планшет також не має відповідати високим стандартам у тестах на падіння. За даними The Information, Apple розробляє такий планшет принаймні з 2020 року.

Якщо говорити про складаний iPad, він також усе ще має деякі проблеми. Інженери працюють над зменшенням складки, яка з’являється в центрі дисплея після багатьох згинань. Apple також намагається переконатися, що екран повністю плаский, коли його відкривають, і що посередині немає виступів чи впадин. Samsung знадобилося кілька років і кілька ітерацій складаних пристроїв, щоб розробити шарнір, який позбавляє від щілини між двома половинками Galaxy Fold і Flip.

Попри кілька років власної історії складані смартфони мають обмежену популярність, передусім через високу вартість. Найпродаванішими телефонами усіх часів є найпростіші кнопкові апарати.