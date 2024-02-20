"Сотни тысяч" дронов для сдерживания Китая: США разрабатывают новую военную стратегию

ВМС США стремятся не допустить эскалации конфликта на Тайване, а потому торопятся с разработкой новых беспилотников.

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Тихоокеанский флот США экспериментирует с беспилотными кораблями, которые однажды смогут защитить Тайвань. Однако Штаты не спешат раскрывать подробности о надводных дронах, передает Defense one.

По словам адмирала и главы Тихоокеанского флота США Сэма Папаро, США ведут себя скрытно, потому что не хотят чтобы Китай узнал о новом военном потенциале ВМС. Он также заявил, что эксперименты продолжаются, и скоро их будет еще больше, когда флот развернет вторую эскадру кораблей-призраков.

Военные недавно подписали контракт с компаниями Oceaneering International, Kongsberg Discovery и Anduril Industries для разработки прототипов надводных дронов. В планах создавать такие устройства сотнями тысяч.

ВМС уже получили 3 прототипа корпуса для будущего беспилотника большого размера. Силами Defense Innovation Unit (Подразделение оборонных инноваций, — ред.) для флота разрабатывают небольшое надводное безэкипажное судно для использования в качестве перехватчика. Оно тоже будет относительно недорогим в производстве.

Беспилотный катер Seahawk Фото: Chief MC Shannon Renfroe/U.S. Navy

Все эти дроны нужны ВМС США для сдерживание Китая от нападения на Тайвань. Издание напоминает, что Общая концепция обороны КРН предполагает использование большого количества подводных и надводных беспилотников, поэтому американцы хотят ограничить количество пилотируемых судов, чтобы не рисковать жизнями моряков, если конфликт случится. Тем более, как сказал Папаро: "Не стоит использовать людей там, где машина может справиться с задачей лучше, быстрее и дешевле".

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Дроны станут частью системы управления боем, работающей на базе искусственного интеллекта. Она будет включать надводные и летающие беспилотники для сбора данных, разведки, наблюдения, атак.

Тихоокеанскому флоту предстоит решить ряд серьезных проблем, прежде чем он сможет массово интегрировать дроны, потому что ввод в эксплуатацию десятков или сотен тысяч морских, подводных и воздушных беспилотных устройств — это само по себе является серьезной логистической проблемой. Огромное количество роботов требует четкой координации во время управления, обслуживания, починки, оперативной замены.

Адмирал Папаро подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай уже конкурируют за использование новых инструментов. Согласно его мнению, кто быстрее адаптируется, кто лучше сумеет использовать данные, вычислительные мощности, искусственный интеллект, тот и победит в космосе, на суше, на море, в киберпространстве.

Ранее мы сообщали о том, что адмирал раскрыл, как были уничтожены военные корабли РФ. Турецкий контр-адмирал Хасан Озюрт считает, что всему виной "человеческий фактор". Поэтому система ближнего боя АК-630 не спасла ракетный катер "Ивановец" от атак дронов ВСУ.