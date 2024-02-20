"Сотні тисяч" дронів для стримування Китаю: США розробляють нову військову стратегію

ВМС США прагнуть не допустити ескалації конфлікту на Тайвані, а тому поспішають з розробкою нових безпілотників.

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Тихоокеанський флот США експериментує з безпілотними кораблями, які одного разу зможуть захистити Тайвань. Однак Штати не поспішають розкривати подробиці про надводні дрони, передає Defense one.

За словами адмірала і глави Тихоокеанського флоту США Сема Папаро, США поводяться потайки, тому що не хочуть, щоб Китай дізнався про новий військовий потенціал ВМС. Він також заявив, що експерименти тривають, і скоро їх буде ще більше, коли флот розгорне другу ескадру кораблів-привидів.

Військові нещодавно підписали контракт із компаніями Oceaneering International, Kongsberg Discovery і Anduril Industries для розробки прототипів надводних дронів. У планах створювати такі пристрої сотнями тисяч.

ВМС уже отримали 3 прототипи корпусу для майбутнього безпілотника великого розміру. Силами Defense Innovation Unit (Підрозділ оборонних інновацій, — ред.) для флоту розробляють невелике надводне безекіпажне судно для використання як перехоплювача. Воно теж буде відносно недорогим у виробництві.

Безпілотний катер Seahawk Фото: Chief MC Shannon Renfroe/U.S. Navy

Усі ці дрони потрібні ВМС США для стримування Китаю від нападу на Тайвань. Видання нагадує, що Загальна концепція оборони КРН передбачає використання великої кількості підводних і надводних безпілотників, тому американці хочуть обмежити кількість пілотованих суден, щоб не ризикувати життями моряків, якщо конфлікт трапиться. Тим більше, як сказав Папаро: "Не варто використовувати людей там, де машина може впоратися із завданням краще, швидше і дешевше".

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Дрони стануть частиною системи управління боєм, що працює на базі штучного інтелекту. Вона включатиме надводні та літаючі безпілотники для збору даних, розвідки, спостереження, атак.

Тихоокеанському флоту доведеться вирішити низку серйозних проблем, перш ніж він зможе масово інтегрувати дрони, тому що введення в експлуатацію десятків або сотень тисяч морських, підводних і повітряних безпілотних пристроїв — це саме по собі є серйозною логістичною проблемою. Величезна кількість роботів потребує чіткої координації під час управління, обслуговування, лагодження, оперативної заміни.

Адмірал Папаро наголосив, що Сполучені Штати і Китай уже конкурують за використання нових інструментів. Згідно з його думкою, хто швидше адаптується, хто краще зуміє використовувати дані, обчислювальні потужності, штучний інтелект, той і переможе в космосі, на суходолі, на морі, в кіберпросторі.

Раніше ми повідомляли про те, що адмірал розкрив, як були знищені військові кораблі РФ. Турецький контр-адмірал Хасан Озюрт вважає, що всьому виною "людський фактор". Тому система ближнього бою АК-630 не врятувала ракетний катер "Івановець" від атак дронів ЗСУ.