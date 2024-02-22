Без связи 50 тысяч человек: в США произошел масштабный сбой у операторов и некоторых сервисов

Сначала на перебои жаловались пользователи только одного оператора, они не могли звонить даже в 911. Однако впоследствии связь пропала и у других компаний.

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Утром 22 февраля по всей территории США произошел масштабный сбой у операторов мобильной связи. Деталями поделились в CNN.

Утром с перебоями мобильной связи столкнулись многие клиенты сети AT&T. Американцы потеряли возможность совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

В компании признали, что сеть вышла из строя, но причину сбоя не назвали. Пресс-служба заверила, что некоторые части системы уже начинают восстанавливаться, но сроки полного восстановления пока предоставить не может. Пользователей, которые потеряли связь, призвали использовать Wi-fi,

Выяснилось, что клиенты AT&T из-за сбоя не могут дозвониться на линию 911 и обратиться за помощью в экстренные службы. Также о перебоях со связью сообщали и пользователи других операторов, но компании заверили, что проблемы AT&T не влияют на их работу.

В СМИ отметили, что в течение последних нескольких дней в AT&T уже происходили сбои. Источник в отрасли рассказал журналистам, что признаков кибератаки или иного преступления нет.

Однако впоследствии в The Guardian передали, что на перебои с мобильной связью пожаловались уже более 50 тысяч пользователей различных операторов. Кроме AT&T со сбоем столкнулись клиенты Verizon, T-Mobile и UScellular.

В то же время данные Downdetector свидетельствуют о том, что на территории США лежит мобильная связь всех операторов. Кроме того, сбои фиксируют и в работе серверов других компаний.

Данные Downdetector о сбое в США Фото: Скриншот

Напомним, в СМИ сообщили, что парламент Европы обнаружил признаки взлома на телефонах двух своих членов. Других членов призвали также проверить свою технику на наличие шпионских программ.

Американцы прошли опрос, выставив в рейтинг президентов США по ощущению величия каждого из них. Последнее место занял Дональд Трамп.