Ученые создадут ИИ-датчик для радиоэлектронной борьбы и кибервойны: что он нем известно

Компания Pacific Defense Strategies Inc. разработает сенсоры на базе ИИ. Их можно будет устанавливать на различные платформы.

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Компания Pacific Defense Strategies Inc. заключила контракт с ВМС США на разработку универсального датчика для ведения радиоэлектронной борьбы с поддержкой искусственного интеллекта и машинного обучения. Такое устройство понадобится для ведения электронной и кибервойны, сообщает издание Мilitary aerospace.

ВМС США нуждаются в системах на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), позволяющих вести электромагнитную войну. В этой связи военные заключили контракт с компанией Pacific Defense Strategies Inc. на сумму 17,4 млн долларов США.

Инженеры должны будут представить проект универсальной сенсорной платформы для стратегической и распределенной автономной киберэлектронной и радиоэлектронной войны с возможностью установки на различные платформы. Проще говоря, Pacific Defense разработает ИИ-датчик радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с поддержкой ИИ и МО.

Датчик будет создан в рамках проекта, определяющего для американских военных стандарты аппаратного и программного обеспечения открытых систем, — CMOSS (CMOSS — сокращение от C5ISR/Electronic Warfare Modular Open Suite of Standards, — ред.). Стоит отметить, что аббревиатура C5ISR означает: command, control, computers, communications, cyber-defense (C5), intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) — командование, контроль, компьютеры, связь, киберзащита (К5), разведка, наблюдение и рекогносцировка (РНР).

Внедрение ИИ поможет датчику работать в условиях активации средств РЭБ противника, ему будут не страшны создаваемые помехи или нестабильная работа радиочастот. Устройство также будет работать на подавление сигналов, принимаемых и отправляемых вражеской техникой, оно получит интеллектуальный пользовательский веб-интерфейс для планирования миссий. Военные надеются, что сенсор будет применен в рамках общего командования, контроля и для повышения ситуационной осведомленности.

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Pacific Defense в рамках контракта должна будет создавать датчики для морских наземных систем электромагнитной войны, соответствующие CMOSS. Их планируют установить в качестве полезной нагрузки на БПЛА.

Ранее мы сообщали о том, что ВМС США получат возможность сбивать ракеты новейшим радиоэлектронным оружием. Средства РЭБ установят на военные корабли, дроны и вертолеты ВМС США, которые будут работать сообща, выводя технику противника из строя.

Писали также, что ВСУ передали из Европы 60 средств РЭБ против дронов РФ. Устройства будут защищать бойцов от вражеских дронов как на ближней, так и на средней дистанции, запускаясь автономно благодаря ПО. Пять украинских бригад получат европейские комплексы уже в начале марта.