Учені створять ШІ-датчик для радіоелектронної боротьби та кібервійни: що про нього відомо

Компанія Pacific Defense Strategies Inc. розробить сенсори на базі ШІ. Їх можна буде встановлювати на різні платформи.

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Компанія Pacific Defense Strategies Inc. уклала контракт із ВМС США на розробку універсального датчика для ведення радіоелектронної боротьби з підтримкою штучного інтелекту і машинного навчання. Такий пристрій знадобиться для ведення електронної та кібервійни, повідомляє видання Мilitary aerospace.

ВМС США потребують систем на базі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання (МО), що дають змогу вести електромагнітну війну. У зв'язку з цим військові уклали контракт із компанією Pacific Defense Strategies Inc. на суму 17,4 млн доларів США.

Інженери повинні будуть представити проєкт універсальної сенсорної платформи для стратегічної та розподіленої автономної кіберелектронної та радіоелектронної війни з можливістю встановлення на різні платформи. Простіше кажучи, Pacific Defense розробить ШІ-датчик радіоелектронної боротьби (РЕБ) з підтримкою ШІ та МО.

Датчик буде створено в рамках проєкту, що визначає для американських військових стандарти апаратного і програмного забезпечення відкритих систем, — CMOSS (CMOSS — скорочення від C5ISR/Electronic Warfare Modular Open Suite of Standards, — ред.). Варто зазначити, що абревіатура C5ISR означає: command, control, computers, communications, cyber-defense (C5), intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) — командування, контроль, комп'ютери, зв'язок, кіберзахист (К5), розвідка, спостереження і рекогносцировка (РНР).

Впровадження ШІ допоможе датчику працювати в умовах активації засобів РЕБ противника, йому будуть не страшні створювані перешкоди або нестабільна робота радіочастот. Пристрій також працюватиме на придушення сигналів, які приймає і надсилає ворожа техніка, він отримає інтелектуальний користувацький веб-інтерфейс для планування місій. Військові сподіваються, що сенсор буде застосовано в рамках загального командування, контролю і для підвищення ситуаційної обізнаності.

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Pacific Defense в рамках контракту повинна буде створювати датчики для морських наземних систем електромагнітної війни, що відповідають CMOSS. Їх планують встановити як корисне навантаження на БПЛА.

Раніше ми повідомляли про те, що ВМС США отримають можливість збивати ракети новітньою радіоелектронною зброєю. Засоби РЕБ встановлять на військові кораблі, дрони і вертольоти ВМС США, які працюватимуть спільно, виводячи техніку противника з ладу.

Писали також, що ЗСУ передали з Європи 60 засобів РЕБ проти дронів РФ. Пристрої захищатимуть бійців від ворожих дронів як на ближній, так і на середній дистанції, запускаючись автономно завдяки ПЗ. П'ять українських бригад отримають європейські комплекси вже на початку березня.